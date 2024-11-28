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賴清德30日啟程出訪3友邦 將過境夏威夷、關島

記者周佑政／台北即時報導
台灣總統賴清德30日將啟動就任後的首次元首外交，率團出訪台灣太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」。圖／聯合報系資料照片
台灣總統賴清德30日將啟動就任後的首次元首外交，率團出訪台灣太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」。圖／聯合報系資料照片

台總統賴清德30日將啟動就任後的首次元首外交，率團出訪台灣太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」。府方人士今天證實，訪團此行將過境美國夏威夷以及關島。

賴清德首度出訪以「繁榮南島、智慧永續」為主軸，台灣時間30日下午啟程，將於台灣時間12月1日抵達夏威夷，訪團預計在夏威夷停留兩晚，隨後前往下一站馬紹爾群島，停留一晚後，賴清德將在4日造訪吐瓦魯；接下來則將飛往此行的第二個過境地點關島，4日在當地停留一晚後，訪團將於5日飛抵帛琉，6日離開帛琉，當天傍晚返抵國門。

針對過境事宜，府方人士表示，元首外交行之有年，這次也不會有例外，將依循慣例與台美默契，並秉持「安全、尊嚴、便利、舒適」的四項過境原則。

據了解，賴清德過境期間，預計會見「老朋友」，也會前往夏威夷智庫「東西中心」（EWC）進行閉門交流會談，另不排除智庫發表演說，此外也將參與僑宴，並安排其他參訪行程。

對於賴清德首度出訪，台總統府發言人郭雅慧日前表示，賴清德期許核心目標達到三個永續，包括智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性；民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作；邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，創造雙方人民福祉。

賴清德 夏威夷

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