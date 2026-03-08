耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

我的頻道

記者謝守真／即時報導
前中國常駐聯合國副代表耿爽。(路透資料照)
前中國常駐聯合國副代表耿爽。(路透資料照)

在中國全國「兩會」（政協、人大）期間，針對中國外交高層人事調整，港媒《明報》8日「中國透視」專欄文章指出，將中國前常駐聯合國副代表耿爽轉任中國人民外交學會副會長，與「戰狼外交官」「中美關係轉暖」聯繫起來，是過度揣測。至於前外長秦剛則由原先的中央委員職務降為副部級並提前退休，其仕途變動和曝光情況亦受到關注。

文章以「中國透視：耿爽不爽？秦剛貶副部」為題寫道，中國全國兩會期間，原中國常駐聯合國副代表耿爽履新中國人民外交學會副會長。由於耿爽曾任外交部發言人，知名度高，且53歲盛年就調離外交第一線，引發外界關注，乃至有「耿爽不爽」之說。實情究竟如何？

文章提到，耿爽曾任駐美使館參贊、外交部國際經濟司副司長，2016年任外交部發言人、新聞司副司長，2020年7月升任常駐聯合國副代表、特命全權大使，此番屬於平調，仍為正局級。外交協會會長為前駐德大使吳懇，排在耿爽前的三名副會長均為臨近退休的資深外交官。

文章接著指，「70後」（即1970年後出生的人）的耿爽從事民間外交，因此引發「投閒置散」之說。不過，也有說法稱，年富力強的耿爽履新是加強外交學會的工作。事實上，也有副會長仍然重返第一線，如王愚卸任駐阿富汗大使之後也曾任外交學會副會長，2024年11月又擔任駐雪梨總領事。

文章表示，不管如何，將耿爽調職與「戰狼外交官」「中美關係轉暖」聯繫起來，實在是過度揣測。耿爽早前任中國外交部發言人時雖以辛辣發言著稱，但一副「苦瓜臉」下仍然恪守外交禮儀，與滿臉蔑視、語多挑釁的趙立堅風格完全不同。更何況，「敢於鬥爭是政治正確」。被稱為「戰狼大使」的盧沙野，從駐加拿大大使升任副部級的駐法國大使，如今仍官拜中國政府歐洲事務特別代表。

此外，文章指出，在兩會期間，一則「秦剛任上海民航職業技術學院黨委委員、紀委書記」亦引發圍觀。此秦剛當然並非前外長，而是長期在民航系統耕耘的官員。3年前的全國兩會，秦剛以新任外長身分召開中外記者會，意氣風發，並且晉升為國務委員，風頭一時無兩。不料短短數月，仕途出現滑鐵盧，2024年7月辭去最後一個職務，即為中共中央委員，但仍獲稱「秦剛同志」。

文章還提到，去年10月，秦剛疑似亮相北京國際音樂節。次月，有人到北京遊玩聲稱在王府井書店「偶遇秦剛」，並稱可肯定是秦剛，戴鴨舌帽，鬢角已白。據可靠消息透露，秦剛由中國國家領導人貶為副部級，提早退休。畢竟雖是「生活作風問題」，但造成極其惡劣影響。

秦剛 耿爽 聯合國

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

