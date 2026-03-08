我的頻道

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

中央社台北8日電
前中國外長秦剛。(路透資料照)
前中國外長秦剛。(路透資料照)

香港明報今天引述消息報導，前中國外交部長秦剛已由國家領導人貶為副部級官員，並且提早退休。秦剛2023年突遭免去外長職務並消失於公眾視野，外界對秦剛落馬的原因和去向一直猜測紛紛。

中國全國人大、全國政協年度會議「兩會」正在北京舉行，人大會議今天上午議程正是外長王毅的記者會。3年前的中國兩會，秦剛也曾以新任外長身分召開中外記者會。

明報表示，去年10月，秦剛疑似亮相北京國際音樂節；而據可靠消息透露，秦剛已由國家領導人貶為副部級，提早退休，「畢竟雖是『生活作風問題』，但造成極其惡劣影響」。在中國政治詞彙中，生活作風問題是指不正常男女關係。

1966年出生的秦剛任職中國外交系統30餘年，曾於2005年及2011年兩度擔任發言人；2021年7月出任駐美大使；2022年10月在中共20大當選中央委員；2023年1月接任外長；2023年3月晉升副國級的國務委員，躍身中國官場最年輕的「黨和國家領導人」。

現任外交部長王毅先前擔任外長5年才晉升國務委員，秦剛卻在接任外長不久的3個月內連升兩級，外界認為這與中國領導人習近平對他的特殊信任有關。

不過，晉升速度在中共政壇罕見的秦剛自2023年6月開始消失於公眾視野，隨後於同年7月被免去外長職務，任期不滿7個月，引發國際高度關注；2023年10月秦剛被免去國務委員；2024年2月以「個人原因」為由辭去全國人大代表職務；2024年7月，中共20屆三中全會公報公布接受秦剛的辭職申請，免去其中央委員職務，保留了對秦剛「同志」的稱呼。

外界視秦剛的快速破格晉升源於習近平的賞識，並對他的落馬原因眾說紛紜，其中包括自駐美大使期間的婚外情，因此他的迅速墜落也被視為是對習近平用人和外交戰略布局的重大傷害，而秦剛落馬後的「去向」也一直成謎。

秦剛 習近平 兩會

