學者：荷莫茲海峽若斷航 將衝擊中國出口型製造業

中央社台北4日電
伊朗遭美以攻擊後揚言封鎖荷莫茲海峽，引發全球能源供應危機，也衝擊中國能源安全。路透

伊朗遭美以攻擊後揚言封鎖荷莫茲海峽，引發全球能源供應危機，也衝擊中國能源安全。有中國學者分析，若伊朗原油供應中斷，將加大中國中下游化工產業成本壓力。而荷莫茲海峽一旦斷航，引發的油價暴漲將帶來輸入性通貨膨脹，進而衝擊中國以出口為導向的製造業毛利率。

據港媒報導，中國人民大學國際關係學院教授崔守軍表示，中國每天有超過500萬桶原油需經由荷莫茲海峽

輸入，占中國每天原油進口總量的約1/3。這個咽喉要道一旦斷航，暴漲的戰爭險保費和繞行好望角的物流成本，將推高全球油價，恐將衝擊中國的能源供給安全。

除了能源供給安全，崔守軍認為，油價的暴漲還將為中國帶來輸入性通膨，進而衝擊中國以出口為導向的製造業毛利率。

崔守軍指出，全球有20%的原油須途經荷莫茲海峽運輸，一旦被切斷，將演變為把全球經濟拖下水的「全面戰爭」。

他說，伊朗深埋地下的核心軍工與核設施難以被一次性清零，美國和以色列未來將針對伊朗境內關鍵基礎設施進行「剝奪性打擊」；伊朗則利用中遠程飛彈和無人機蜂群，對美軍駐中東各基地及以色列本土進行常態化飽和式襲擾。因此，伊朗局勢大概率會轉為長期消耗狀態。

至於伊朗單一油源對中國的影響，崔守軍說，短期來看，伊朗原油供應一旦中斷，將加大中國中下游化工產業鏈成本壓力。中長期而言，當伊朗局勢穩定後，中國仍將是伊朗重要的原油合作夥伴。

