美伊衝突影響川習會？北京：中美保持溝通中

中國新聞組／即時報導
中國外交部表示，截至3月2日，已經有3,000餘名中國公民自伊朗撤離。圖為3月1日，從伊朗撤離的中國公民在亞塞拜然南部阿斯塔拉口岸合照。（新華社）
中國外交部表示，截至3月2日，已經有3,000餘名中國公民自伊朗撤離。圖為3月1日，從伊朗撤離的中國公民在亞塞拜然南部阿斯塔拉口岸合照。（新華社）

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動，會否影響美國總統川普原定本月底訪問中國中國的計畫？據央視新聞報導，中國外交部發言人毛寧在2日例行記者會上，針對有記者就川普訪華提問時表示，中美就兩國元首互動保持著溝通，「你的具體問題我目前沒有可以提供的信息」。

此外，毛寧還說，「關於美國的軍事行動，中方沒有提前得到通報。」毛寧重申，美國和以色列未經聯合國安理會授權，對伊朗發動軍事打擊，違反國際法。中方對戰事外溢波及周邊國家深表關切。她強調，中方認為海灣各國的主權安全和領土完整也應得到充分尊重。中方敦促各方停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。

隨著戰事蔓延，伊朗伊斯蘭革命衛隊已關閉荷姆茲海峽，阻止商船通行。但全球五分之一的石油和能源供應，以及中國近半石油進口，都會經過該海峽，對此毛寧表示，荷姆茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定，符合國際社會的共同利益。

毛寧說，「中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大的影響。」

對於川普聲稱，對伊朗的打擊可能持續四周。毛寧指出，中方已經多次闡明了立場，敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，共同維護中東和世界的和平穩定。

此外，毛寧在記者會上還表示，截至北京時間3月2日，已經有3,000餘名中國公民自伊朗撤離。中國駐伊朗周邊國家的使領館已經派出工作組赴口岸接應，為自伊朗撤離的中國公民提供協助。

