快訊

美軍中央司令部：伊朗伊斯蘭革命衛隊總部已遭摧毀

中東飛中國機票傳飆81萬美元天價 業界指後台錯誤

美以攻伊朗 解放軍喊話：中國人民要居安思危不可鬆懈

中央社台北1日電
中國人民解放軍儀仗方隊。(新華社) 新華通訊社
美國與以色列昨天聯手攻擊伊朗後，中共解放軍報旗下的「鈞正平工作室」透過官方微博發表評論說，中國人民「永遠都要保持居安思危的清醒」，當前國際形勢複雜多變，「警惕之弦一旦鬆懈」，就可能給國家和人民帶來「難以挽回的損失」。

美國和以色列對伊朗發動大規模攻擊後，中國外交部及駐聯合國代表自2月28日起相繼發聲。而中共頭號官媒新華社及解放軍報也相繼發表評論，除攻擊美國外，也藉此向中國民眾作上述喊話。

北京日報今天報導，「鈞正平工作室」2月28日晚間透過官方微博，發表題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的評論，提到上述看法。

評論說，和平從來不是天上掉下來的，戰火也不會因祈禱而遠離。放眼人類歷史，叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。當前國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流湧動。「警惕之弦一旦鬆懈」，就可能給國家和人民帶來「難以挽回的損失」。

這篇評論又說，「居安思危」是深植於中華民族血脈中的生存智慧。每一位中華兒女都應清醒認識到：「安而不忘危，治而不忘亂」。唯有「保持痛感、未雨綢繆」，方能守護住來之不易的和平與安定。

伊朗 以色列 聯合國

