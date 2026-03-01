中東飛中國機票傳飆「81萬美元」天價 業界指後台錯誤

我的頻道

美軍中央司令部：伊朗伊斯蘭革命衛隊總部已遭摧毀

中東飛中國機票傳飆81萬美元天價 業界指後台錯誤

中央社台北1日電
圖為今年2月上海浦東國際機場口岸等候通關入境的遊客。(新華社資料照)
美國與以色列聯手攻擊伊朗，位在中東的大批中國民眾因航班被取消而滯留，大馬士革飛上海機票喊出人民幣555萬元（約81萬美元）的天價。而業界人士則說，這種天價機票是「輸入錯誤」造成。

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動大規模攻擊，伊朗則向波斯灣國家發射飛彈還擊，導致中東多國關閉領空，大批中國民眾因此滯留在杜拜等機場，面臨返國無門窘境。

2月28日晚間，中國網路上出現機票販售平台的截圖，內容直指從中東城市返回中國的機票票價，出現300萬元以上的天價。其中，2月28日傍晚自大馬士革起飛，經杜拜轉機飛往上海浦東機場的阿聯酋航空機票，標價更高達554萬5185元，引發中國民眾熱議。

綜合上觀新聞等中國媒體報導，中國航空業界人士對此表示，這種情況多為後台「輸入錯誤」導致的異常顯示，並不是真實的成交價格。

業界人士說，中國民航局規定，國際航班票價實施運價報備制度，所有價格均需提前備案。日常票價差異來自於折扣力度不同，即使供需極端失衡，票價最高也不能超過備案價格。因此，任何超出備案價格的機票均屬違規，市售的高價機票通常是黃牛非法倒賣或技術誤植。

另有知情人士說，機票如果真的如此高價，平台肯定會讓業務盡快下架，避免影響用戶和輿論。同時，平台上的機票價格由供應商自行輸入及銷售，平台不會因此獲益，更沒必要供應商冒風險。

而據央視新聞報導，中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空及海南航空、深圳航空、四川航空、廈門航空等業者，今天相繼發布中東航班機票的特殊處理方案。其中，國航、東航、南航都為2月28日至3月15日之間進出杜拜、阿布達比、利雅得、馬斯喀特、德黑蘭、杜哈的航班，提供免手續費更改1次機票的措施。

伊朗 以色列 杜拜

美以空襲伊朗 中東領空幾淨空 數十萬旅客滯留

美以襲伊朗 中籲立即停止軍事行動：武力解決不了問題

美以襲伊╱華人連夜逃：還沒坐上離開的航班 空襲就來了

美以襲伊╱操作錯誤？大馬士革飛上海 驚現382萬人民幣天價機票

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

