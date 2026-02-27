我的頻道

劉美賢之父：放養的冠軍 不被成績定義

提防稅務減免詐騙 5方案可直接向國稅局申請

中國兩會將登場 官方禁放氣球風箏影響飛行安全物體

中央社台北27日電
圖為中國人大常委會所在地，北京人民大會堂。（本報資料照片）
中國全國人大、政協「兩會」會議即將在北京市揭幕，北京警方今天通告，為確保全國「兩會」的空中安全，會議期間北京市禁止升放氣球、風箏等「影響飛行安全的物體」。

綜合新京報等陸媒今天報導，北京市公安局官方微信公眾號27日發布「關於加強2026年全國『兩會』期間空中安全管理工作的通告」稱，為確保全國「兩會」期間北京地區的空中安全，自3月1日至12日，在北京行政區域內禁止升放氣球、風箏等影響飛行安全的物體。

通告也提醒，根據「北京市人民政府關於公布無人駕駛航空器管制空域範圍的通告」，北京市行政區全域為無人駕駛航空器管制空域，未經空中交通管理機構批准，不得在管制空域內實施無人駕駛航空器飛行活動。

警方同時說明，據「關於在北京地區禁止生產銷售燃放孔明燈的通告」，在北京行政區域內，禁止燃放孔明燈（天燈）。

另據北京市公安局交通管理局網站日前的消息，北京市公安局交通管理局發布通告稱，為保證北京市道路交通安全與暢通，根據道路交通安全法律法規有關規定，決定自3月2日0時至3月13日24時，全天禁止運載危險化學品（含劇毒化學品）車輛在北京市行政區域內道路行駛。

路透稍早時曾引述分析人士和諮詢機構報導，為確保中國「兩會」期間的空氣品質，中國北方的部分鋼鐵企業須自3月4日起減產至少30%。

14屆中國全國人大4次會議和全國政協14屆4次會議將分別於下月5日及4日在北京開幕。據官媒新華社，目前已有3000多名中外記者報名採訪中國兩會，其中中國國內記者2000多名。

