我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購華納

史指、那指下跌 Nvidia業績難以平息投資人對AI憂慮

路透：中國假藉無人機飛行 演練對台作戰

中央社香港26日綜合外電報導
2025年7月18日衛星圖片顯示中國海南島瓊海博鰲機場停放多架大型無人機。路透
2025年7月18日衛星圖片顯示中國海南島瓊海博鰲機場停放多架大型無人機。路透

路透報導，中國1架無人機在南海例行飛行持續發送錯誤的答詢機信號，使其在雷達上看似其他飛機。專家認為北京針對灰色地帶戰略升級，似乎正測試對台作戰時的潛在誘敵能力。

這架大型軍用無人機在南海例行飛行期間發送的答詢機信號，使其在雷達上顯示為其他飛機，包括遭制裁的白俄羅斯貨機和英國「颱風」（Typhoon）戰機。緊盯這類行動的軍事武官和安全分析師表示，這些飛行凸顯北京針對南海主權爭議區域的灰色地帶戰術升級。

路透分析航班追蹤網站Flightradar24的資料後發現，自2025年8月以來，至少有23個航班以YILO4200這組呼號登錄，該呼號已知為中國1架長航時軍用無人機，但該無人機傳送的註冊編號屬於其他飛機所有。

根據資料，這些飛行大多從中國海南省往東航向菲律賓，靠近有主權爭議的西沙群島和越南海域一帶。這是路透首次揭露這類行動的規模和複雜程度。

熟悉這些數據的3名區域外交官、4名開源情報分析師及3名安全學者指出，這些行動是中國在南海和台灣周圍持續擴大軍事影響力之際，一項新穎且精心設計的舉措，此時解放軍正應中國共產黨要求提升備戰能力。他們還說，這些行動包括即時採取電子作戰和欺敵戰術。

上述外交官員和情報分析師認為，雖然偽裝手法未必能完全騙過航管人員或軍規雷達，卻足以在衝突中製造混亂浪費敵方時間、掩護敏感偵蒐任務，或用於政治宣傳和認知作戰。

開源資料平台PLATracker創辦人路易斯（Ben Lewis）說，「我們過去從未見過這樣的手法。這個在實際環境中利用飛行器進行的欺敵實驗一點也不低調，看起來絕非偶然」。

中國國防部暫未回應路透針對無人機飛行和飛行目的等置評請求。美國戰爭部未回應有關中國無人機飛行活動的置評請求。

這些航班在Flightradar24的資料中大多顯示為白俄羅斯航空公司Rada Airlines營運的伊留申Il-62型（Ilyushin Il-62）貨機，更一度顯示為英國皇家空軍（RAF）颱風戰機、北韓Il-62客機，以及美國灣流航太公司（Gulfstream）1架匿名商務噴射機（或稱公務機）。

飛機註冊號碼來自國際民航組織（ICAO）管理的24位元編碼。這些號碼經由答詢機廣播，有助顯示飛機位置、方向和時速。雖然每架飛機的編碼獨一無二，但這些資料屬公開資訊。2名飛機駕駛及2名分析家強調，重新設置機上答詢機以更換註冊號碼，這是可以辦到的事。

路易斯和另外3名開源情報分析師說，YILO4200呼號對應機型為中國「翼龍2」長航時無人機，類似美國「死神」無人機，翼展20.5公尺長。

根據Flightradar24，真正的那架白俄羅斯Il-62貨機在這段期間一直都有活動且使用不同呼號，甚至有一次與冒用其呼號的中國無人機同時在空中飛行。

太平洋論壇（Pacific Forum）研究員、新加坡安全分析師尼爾（Alexander Neill）說，這些行動顯示中國在數位領域「混淆視聽」的新手法，一旦區域緊張局勢演變為衝突便可派上用場。

他說：「這些行動與其說是演習，不如說是美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）描述的對抗預演。只要能擾亂對手判斷，都對中國有利。」

據報導，中國無人機的航行路線穿越海軍頻繁活動水域，包括海南島以南接近中國潛艦基地周邊，和往東向巴士海峽的水域；這些是中國海軍進出太平洋的咽喉要道。

尼爾認為，這些路線型態有演練對台作戰的意味，「這個畫面引人注目，（中國）屢次在南海大規模演練，針對台灣的重要據點展開部署」。（編譯：洪啓原）1150226

世報陪您半世紀

無人機 白俄羅斯 新加坡

上一則

中國執法部門疑透過AI發動網路特戰 OpenAI報告全揭露

延伸閱讀

路透：美施壓敘利亞禁用中國電信技術 稱威脅國安

路透：美施壓敘利亞禁用中國電信技術 稱威脅國安
澤倫斯基：俄軍射420架無人機、39枚飛彈襲烏克蘭

澤倫斯基：俄軍射420架無人機、39枚飛彈襲烏克蘭
路透：美航空和晶片業稀土短缺加劇 至少2家供應商限接訂單

路透：美航空和晶片業稀土短缺加劇 至少2家供應商限接訂單
路透：中擬賣伊朗超音速反艦飛彈 恐威脅美軍在中東局勢

路透：中擬賣伊朗超音速反艦飛彈 恐威脅美軍在中東局勢

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了
華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼