梅爾茨會習近平 籲對俄施壓並確保台海和平

中國國家主席習近平（右）25日在北京會見德國總理梅爾茨（左）。歐新社

抵達中國訪問的德國 總理梅爾茨今天在北京與中國國家主席習近平 會晤後表示，中方將採購多達120架空巴飛機，並說他籲請習近平對俄施壓結束俄烏戰爭，以及致力確保台海和平。

德國「經濟周刊」（Wirtschaftswoche）報導，梅爾茨（Friedrich Merz）會後表示，他與習近平有談到烏克蘭 和台灣議題。

梅爾茨說：「我今天請求對方運用影響力，終止俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。」他並要求中國不應向俄國提供可用於對付烏克蘭的軍民兩用物資，稱中國的「言行」極受莫斯科重視。

關於台灣，梅爾茨表示柏林的中國政策不變，但同時也提醒「中國與台灣之間任何朝向統一的努力，只能以和平方式實現，而非訴諸軍事手段」。

梅爾茨說，中方將增購多達120架空中巴士（Airbus）飛機，並有望與多家德國企業敲定大單。經濟周刊並指出，梅爾茨還首次以「全面戰略夥伴」形容與北京的關係。

他說與中方進行一場「真正開放、友好的對話」，預期未來幾個月德中關係將步入正軌，強調「世界三大經濟體中的兩個如此貿易往來，這本身就具有強大力量」。

法新社報導，梅爾茨訪問北京的時機，適逢兩國尋求在數十年經濟關係基礎上深化合作，以因應美國總統川普發動關稅攻勢及反覆外交政策引發的全球不確定性。

梅爾茨在與習近平會談後告訴媒體，中方同意購買「多達120架」空中巴士（Airbus）飛機，「凸顯此一出訪相當值得」，其他多項合約也正在籌劃。

德國之聲（DW）報導，梅爾茨同時提到，當前德中貿易逆差已超過800億歐元，「自2020年以來，這數字在5年內擴大到原來的4倍。這種發展態勢並不健康」，表示他已與中方就如何縮小貿易逆差進行討論。

德國之聲也提到梅爾茨呼籲北京發揮影響力推動結束俄烏戰爭，稱「中國的聲音和決策在全球舉足輕重」。

梅爾茨還表示希望延續前任定期訪問中國的作法，稱他「希望能延續這一傳統」，並表示支持重啟德中政府磋商機制，已與中方就此進行討論，盼能「很快重新啟動這一機制」。