我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛被川普點名表揚就低頭滑手機 魯比歐在看誰傳來簡訊？

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

趕在取消退稅前搶出口…中太陽能業憂Q2訂單恐斷層式下滑

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國官方為遏制太陽能行業「內捲外化」，自今年4月1日起，將取消太陽能等產品增值稅出口退稅。為搶在上述期限前多出口，中國廠商普遍加大排產力度。（路透）
中國官方為遏制太陽能行業「內捲外化」，自今年4月1日起，將取消太陽能等產品增值稅出口退稅。為搶在上述期限前多出口，中國廠商普遍加大排產力度。（路透）

中國官方為遏制太陽能行業「內捲外化」，自今年4月1日起，將取消太陽能等產品增值稅出口退稅。為搶在上述期限前多出口，中國廠商普遍加大排產力度，但這種出口前置導致業內對第2季以後的需求走勢較為悲觀，甚至有業者擔憂訂單會斷層式下滑。

為培育太陽能產業，中國官方自2013年起對太陽能產業實施出口退稅政策，幫助企業降低成本、提升國際競爭力。不過，也引發全球對中國太陽能業產能過剩、內捲疑慮。這直接影響到產品價格，太陽能組件價格已由2022年底的0.24美元/W持續下跌至2025年0.095美元/W，企業不僅沒有利潤，連經營成本都難以覆蓋。

也因此，太陽能產業出口退稅政策分步退出始於2024年底，中國官方將退稅率從13%下調至9%，因此行業對取消退稅已有預期。

證券時報報導，此次政策對於過往依賴出口退稅打價格戰的中小企業更加不利，而頭部企業依託技術、規模、品牌、渠道等優勢，抗壓能力較強。

而退稅取消後，從行業諮詢機構的判斷來看，海外市場需求受到出口退稅取消影響轉向增強，預期第1季出貨將以海外市場為主。

取消退稅則直接抬升企業成本，中國機電商會估算，在經營層面，2025年組件出口均價僅0.095美元/W，取消9%的出口退稅後，疊加上游原材料漲價，整體成本壓力進一步凸顯。

有中國業內人士反饋，出口退稅取消後，海外組件漲價的預期提升。他稱，目前各企業與海外經銷商據新政策密集溝通，不排除海外經銷商在組件漲價前囤積組件。若海外經銷商存貨的意願增強，將有推動組件企業提升產能利用率的可能。

中國機電商會方面則稱，目前業內整體反應理性，已逐步適應政策調整趨勢，但仍面臨一定短期壓力，目前暫未出現大規模「搶單潮」，呈現的更多是短期「搶發貨」現象。而真正關鍵在於第2季以後，搶出口讓海外買家可能為鎖定當前價格而提前下單，帶動出口量激增。需警惕的是，這種需求前置可能導致第2季後出現「訂單斷層」和市場需求階段性飽和。業內甚至擔憂會「明顯回落」、「大幅下滑」。

世報陪您半世紀

退稅 電商

上一則

英國政府擴大對俄制裁名單含中國實體 中外交部回應了

下一則

美揚言推進301調查 中國：向前看不要藉機生事

延伸閱讀

企業要求退還關稅 FedEx開第一槍 律師分析：政府勝算不高

企業要求退還關稅 FedEx開第一槍 律師分析：政府勝算不高
444項工業產品未豁免關稅 鄭麗君：台方立場非重啟談判

444項工業產品未豁免關稅 鄭麗君：台方立場非重啟談判
川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾
美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引

美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店
中國孩童朝海獅丟沙石 不理巡邏員勸阻 下場...

中國孩童朝海獅丟沙石 不理巡邏員勸阻 下場...
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年