我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

川普15%新關稅 恐將又挨告

盼第6輪中美經貿「坦誠磋商」中：適時調整對美關稅反制

記者陳政錄／即時報導
中國商務部今天表示，將視情適時決定調整針對美方原芬太尼關稅和對等關稅的反制措施。（美聯社）
中國商務部今天表示，將視情適時決定調整針對美方原芬太尼關稅和對等關稅的反制措施。（美聯社）

在美國最高法院裁定「對等關稅」無效後，美國總統川普隨即簽署行政命令，對各國加徵10%的關稅，後又提高至15%，中國商務部今天對此表示，後續將視情適時決定調整針對美方原芬太尼關稅和對等關稅的反制措施，並稱中方願與美方在將於近期舉行的第6輪中美經貿磋商中展開坦誠磋商。

中國商務部今晚發布新聞發言人答問表示，2025年2月初和4月初，美方依據《國際緊急經濟權力法》，先後對中國商品加徵了10%所謂芬太尼關稅和34%對等關稅，其中24%對等關稅已暫停實施，對中實際加徵關稅水平為20%。根據美最高法院關稅訴訟案裁決和美國政府相關行政令、公告等，美方已停止徵收上述關稅，但同時又依據122條款加徵了10%的進口附加費。

中國商務部發言人說，中方也注意到，美方在多個場合表示，將利用301、232等調查徵收關稅。中方正密切關注並將全面評估美方相關舉措，後續將視情適時決定調整針對美方原芬太尼關稅和對等關稅的反制措施。中方將保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身合法權益。

中國商務部發言人說，中方一貫反對各種形式的單邊關稅措施，敦促美方取消並不再加徵有關單邊關稅。實踐已一再證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。中方願與美方在將於近期舉行的第6輪中美經貿磋商中展開坦誠磋商。

中國商務部發言人喊話，希望美方與中方相向而行，共同維護兩國元首釜山會晤和2月4日的通話共識，在相互尊重、平等協商的基礎上，解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

日前，對於美國最高法院日前裁決川普總統對等關稅違法，中國商務部已表示，注意到這項裁決結果，正在對相關內容和影響進行全面評估，敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。

世報陪您半世紀

關稅 商務部 芬太尼

上一則

川普3月底訪中？中國外交部今天回應了

下一則

巴拿馬接管長和港口 中國：堅決維護企業合法權益

延伸閱讀

CNN：消費者去年負擔的進口關稅無望退還

CNN：消費者去年負擔的進口關稅無望退還
川普15%新關稅 恐將又挨告

川普15%新關稅 恐將又挨告
川普15%新關稅150天後到期 共和黨人憂無力支持延長

川普15%新關稅150天後到期 共和黨人憂無力支持延長
IEEPA關稅24日停收 15%新關稅生效…川普警告各國「別玩把戲」

IEEPA關稅24日停收 15%新關稅生效…川普警告各國「別玩把戲」

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重