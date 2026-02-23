廣東夫妻橋上吵架 狠父扔幼兒下河 母跳水救

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
狠父抱起孩子扔入河中。(視頻截圖)
狠父抱起孩子扔入河中。(視頻截圖)

廣東潮州近日發生一起離譜事件，一對夫妻在橋上吵架，沒想到男子突然情緒失控，抱起幼子拋入河中，妻子見狀立刻跳河營救，男子隨後也跟著跳下，另一名幼童目睹全程，哭喊求救；最後，落水三人被路過民眾救起。此事件引爆全網怒火，紛紛痛批，「把自己孩子往河裡丟，還是人嗎？」、「故意殺人罪」。

綜合媒體報導，涉事夫妻是外地務工人員，帶著兩名孩子在橋邊居住。當天，兩人疑因裝修費用及感情矛盾爆發激烈爭吵，處於醉酒狀態的男子，突然抱起一旁的幼兒從橋上直接扔進河裡，女子見狀立馬翻越過欄杆跳下河，沒想到男子也跟著跳下。

另一名留在橋上的孩子目睹全程，嚇到撕心哭喊，一邊胡亂奔跑，一邊哭喊著「救媽媽、救弟弟」，引起不少路過民眾注意。

幸好有兩名年輕小伙跳下河救人，加上民眾放下長木棍施救，最終三人幸運獲救。據目擊網友表示，幼兒被抱上橋時，臉一度憋得發紫，一動不動，經過拍打背部吐出幾口河水後，才終於「哇」的一聲哭了出來。

該事件曝光後，引發公眾對極端情緒管理與未成年人保護的擔憂。不少人怒批，夫妻矛盾再激烈，也絕對不能拿孩子洩憤，孩子是無辜的生命，不是情緒的犧牲品，父親的行為已突破人倫底線，「建議剝奪撫養權」。還有人說，「這個爸爸涉嫌故意殺人，應該被追究刑事責任」、「跟著這樣的父母上輩子得造多大的孽」、「就算是老王生的兒子也不能這樣對待」。

更有人擔心，此事件已成為孩子一生的陰影。被拋幼兒對父親的恐懼恐深入潛意識，影響未來人際關係模式；橋上孩子親歷親人墜河、父母跳水，可能誘發創傷後壓力症候群，安全感與親子信任遭毀滅性破壞。

法律人士則指出，該行為遠超「情緒失控」範疇，涉嫌故意殺人未遂或故意傷害罪，違反「未成年人保護法」構成虐童與監護侵害。即便事後跳水施救，僅可作為量刑酌定情節，無法抵銷拋子行為的犯罪本質。

妻子跳水救子，男方見狀亦跟隨跳下，三人最終由路人救起。(視頻截圖)
妻子跳水救子，男方見狀亦跟隨跳下，三人最終由路人救起。(視頻截圖)
狠父抱起孩子扔入河中。(視頻截圖)
狠父抱起孩子扔入河中。(視頻截圖)

