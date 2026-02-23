再度回應高市早苗 北京：應撤回涉台錯誤言論

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
中國外交部發言人林劍23日針對日本首相高市早苗針對雙邊關係的談話，再度回應，要求撤回涉台言論。圖為先前林劍主持記者會。（路透）
中國外交部發言人林劍23日針對日本首相高市早苗針對雙邊關係的談話，再度回應，要求撤回涉台言論。圖為先前林劍主持記者會。（路透）

日本首相高市早苗近日在施政演說中表示，全面推進與中國的戰略互惠關係，構建建設性的、穩定的日中關係，是她內閣的一貫政策，日方將繼續與中國進行溝通，同時採取冷靜妥善的應對措施。對此，中國外交部仍回應，日方應該撤回高市涉台錯誤言論，恪守中日四個政治文件和自身所作承諾。

高市早苗去年11月7日在國會上發表「台灣有事」可能構成觸發日本行使集體自衛權（動用武力）的存亡危機事態，引起北京方面高度不滿，雙方關係急降。而今年2月8日，在高市早苗主導下，日本眾議院改選結果顯示，高市早苗領導的自民黨單獨過半，加上執政聯盟另一政黨維新會，總席次高達四分之三。

據中國外交部官網，該部發言人林劍23日回應高市早苗的施政演說時表示，中國已多次闡明相關嚴正立場。真正的溝通應建立在尊重對方、恪守共識的基礎上。林劍指出，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，就應該撤回高市涉台錯誤言論，恪守中日四個政治文件和自身所作承諾，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。

此外，針對多家日媒提問，身兼日本自民黨總裁的高市早苗當選日本第105任首相。中國有何評論？對今後中日關係的發展前景有何期待？林劍回應指，相關選舉是日本內部事務。「我們再次敦促日方反思糾錯，恪守中日四個政治文件精神和自身所作承諾，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意」。

稍早，中共政治局委員兼中國外長王毅14日在出席慕尼黑安全會議時，措詞強硬地抨擊日本現職領導人（即高市早苗）先前涉台談話「直接挑戰中國的國家主權」，也批評日本政要參拜供奉二戰戰犯的神社在歐洲不可想像。他強調，日本領導人在台灣問題上的錯誤言論，暴露了「日本侵略殖民台灣的野心未泯」，並警告「如果再賭一次，只能敗得更快」。

而王毅23日以視訊方式在聯合國人權理事會第61屆會議高級別會議上發表談話指出，中國國家主席習近平提出的全球治理倡議，已得到150多個國家和國際組織支援回應。王毅強調，沒有哪個國家能夠充當「人權教師」，沒有哪種模式可以自詡「唯我獨尊」。他也提到，人權不能用來裝飾民主，不能用來粉飾霸權。各國應共同維護不干涉別國內政這一「黃金法則」，對以人權名義操弄雙重標準的言行「堅決說不」。

日本 高市早苗 王毅

