我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪來襲 紐約市周一停課停學 19年來首見

30州+特區「終身百萬富翁」彩券上市 中獎機率高

「玉淵譚天」評美新關稅：恐引發新訴訟 傷美企與消費者

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

美國最高法院裁定，美政府依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對華關稅缺乏法律授權，美方隨即終止相關措施，改援引「1974年貿易法」第122條對部分進口商品徵收臨時關稅。央視旗下新媒體《玉淵譚天》22日指，此舉將由美國企業與消費者承擔，並可能引發新一輪訴訟，「越是加徵關稅，代價就越由美國自己人承擔」。

《玉淵譚天》22日在微博發文指，美國當地時間20日發生兩件影響對中貿易的事件。一是美國最高法院裁決，美政府援引IEEPA所實施的關稅措施缺乏明確法律授權，美國政府隨後發布行政令，宣布終止系列IEEPA關稅措施。二是美方轉而援引「1974年貿易法」第122條，對部分進口商品徵收臨時關稅，起初為10%，十幾小時後又提高至15%，為期150天，部分商品獲豁免。

文章指，此次裁決及行政令均明確，依據IEEPA加徵的關稅沒有法律基礎，將終止執行。自去年2月起，美方對中加徵IEEPA關稅主要分兩類，一是所謂「芬太尼關稅」，目前對中的稅率10%；二是「對等關稅」，執行10%稅率，其餘24%暫緩。行政令規定，這些關稅將「盡快終止徵收」。

對先前已徵收的關稅如何處理，文章提到，中國政法大學史曉麗表示，雖然最高法院判決及行政令未明文規定是否退還，依照美國海關法，美國進口商有權向海關提出退稅申請。實際上，這些關稅大部分由美國企業和消費者承擔。美國紐約聯邦儲備銀行測算，2025年前11個月，對外出口商負擔的最大單月關稅僅約14%，顯示多數由美國進口商承擔。

文章再指，美國最高法院認為，徵收稅收、關稅、進口稅和消費稅的權力屬於國會，IEEPA雖授權總統在國家緊急狀態下處理「異常和特殊」外國威脅，但並未明確授權總統在和平時期單方面徵收關稅，多數意見援引「重大事項原則」，強調凡涉及重大經濟與政治後果的行為須有國會授權。

報導稱，即使如此，美國政府宣稱仍可援引「1930年關稅法」「1962年貿易擴展法」「1974年貿易法」等法律對進口商品加徵關稅。此次行政令實施的「臨時關稅」，正是依「1974年貿易法」第122條，理由為解決美國國際收支失衡及巨額貿易逆差。然而，第122條適用前提是美國國際收支出現根本性問題，「越是加徵關稅，代價就越由美國自己人承擔」。美國這項關稅生效後，很可能像先前一樣面臨被起訴的風險。

中國國際經貿談判事務專家崔凡表示，如果美方停止相關措施或下調稅率，中方可能根據實際變化進行評估，但若美方以其他法律工具繼續加徵新關稅，中方也將研判是否採取相應措施。

世報陪您半世紀

關稅 退稅 芬太尼

上一則

福建女孩扶起騎車摔倒老人 遭索賠人民幣22萬纏訟近1年

下一則

中國公務員春節參加相親 炫富有賓利、保時捷、房子很多

延伸閱讀

川普關稅遭推翻 分析家：各國不太可能要求重談協議

川普關稅遭推翻 分析家：各國不太可能要求重談協議
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
川普：全球商品關稅從10%上調至15% 立即生效

川普：全球商品關稅從10%上調至15% 立即生效
美關稅判無效 政院審慎評估台美協定是否送立院

美關稅判無效 政院審慎評估台美協定是否送立院

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
女子除夕在監控看到父親對著空桌獨自吃餃子。(視頻截圖)

除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

2026-02-20 09:30
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03

超人氣

更多 >
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮