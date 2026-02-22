我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30州+特區「終身百萬富翁」彩券上市 中獎機率高

冬奧／苦等46年 美國男子冰球延長賽絕殺加拿大奪金

福建女孩扶起騎車摔倒老人 遭索賠人民幣22萬纏訟近1年

中國新聞組／即時報導
福建莆田兩名女孩早前看到一名老婦騎自行車摔倒上前攙扶，事後竟遭這名婦人索賠人民幣22萬元。（取自中新網）
福建莆田兩名女孩早前看到一名老婦騎自行車摔倒上前攙扶，事後竟遭這名婦人索賠人民幣22萬元。（取自中新網）

2025年3月，福建莆田一名老婦騎自行車轉彎時摔倒，兩名初中女孩騎電動車經過，見狀停車將其扶起。不料，事後這名婦人竟稱是被兩名女孩嚇到才摔倒，因此索賠人民幣22萬元（約3.2萬美元），並將女孩及其監護人告上法院。這起案件原定本周四（26日）開庭，如今傳出婦人已在開庭前撤告。

中國媒體指出，這名老婦人向女孩索賠人民幣22萬元，包括2萬多元醫療費以及誤工費、精神損失費等。當地交警認定，這是一起「無接觸事故」：老人負主要責任，而女生因未滿16周歲騎行電動車，且騎行未靠右、轉彎未讓直行，承擔次要責任。

中新社報導，面對這一結果，家長表示難以接受，認為女兒是出於做好事的善意才伸出援手，如今卻因助人行為面臨追責，不僅給家庭帶來經濟壓力，更給孩子造成「嚴重的心理陰影」。

現場監視器畫面顯示，事實上在老婦人摔倒前，還有另一輛轎車經過。

中國過去就不時傳出，好意助人事後反而遭訛詐的事件，導致現在若有老人在路上跌倒，往往是眾人圍觀、卻無人伸手相助。

中國央廣網22日報導，事件中被告女孩的母親表示，目前事情已經妥善處理，原告方已撤訴。此前發布的抖音和朋友圈相關內容也已刪除，不希望再占用公共資源。該案原定2月26日上午在莆田市城廂區靈川法庭開庭審理。

儘管老婦人已經撤告，但這起事件依然引起不少大陸網友關注和討論，紛紛表示：「壞人扼殺了善良」「以後扶人前，先想想自己的存款夠不夠」「以後教育孩子：別管閒事，人與人之間就應該保持距離」「看到這個視頻也嚇了一跳，可否索賠」。

世報陪您半世紀

電動車 抖音 醫療費

上一則

穩房市…中國專項債主投土地、國開行對都更發貸款

延伸閱讀

電動車擦撞變全武行 河南夫妻當街毆打15歲少女致昏迷

電動車擦撞變全武行 河南夫妻當街毆打15歲少女致昏迷
坐60米高懸崖壁喝咖啡 福建咖啡店暴紅 客人須綁安全繩

坐60米高懸崖壁喝咖啡 福建咖啡店暴紅 客人須綁安全繩
央視揭祕：福建艦電磁彈射 採用超級電容儲能技術 充電時間短

央視揭祕：福建艦電磁彈射 採用超級電容儲能技術 充電時間短
福建老婦摔車稱「被嚇到」 2少女去扶被索賠22萬

福建老婦摔車稱「被嚇到」 2少女去扶被索賠22萬

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
女子除夕在監控看到父親對著空桌獨自吃餃子。(視頻截圖)

除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

2026-02-20 09:30
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03

超人氣

更多 >
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮