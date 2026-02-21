我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州政策大轉向 要對商用駕照司機進行英語測試

冬奧／谷愛凌U型場地決賽 因降雪過多延至明日舉行

香港中大學生為宏福苑火災聯署 遭開除學籍後提上訴

中央社台北21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港大埔宏福苑大火慘劇造成168人死亡。(中通社)
香港大埔宏福苑大火慘劇造成168人死亡。(中通社)

香港大埔去年11月26日發生宏福苑大火後，中文大學學生關靖豐發起聯署，提出問責政府官員等訴求，他曾被警方國安處拘捕，之後遭中大開除學籍。港媒報導，關靖豐已決定向中大提出上訴。

宏福苑去年11月26日發生大火後，關靖豐曾發起聯署，提出4點訴求，包括成立獨立調查委員會、問責政府官員等。同月29日關靖豐被香港警方國安處拘捕，12月1日獲准保釋，迄今未被起訴。

「明報」等港媒近日報導，關靖豐先前在社群平台表示，他於今年2月12日收到香港中文大學校方的開除學籍通知。

根據他向媒體提供中文大學當天發出的信件，中大曾於1月7日要求關靖豐出席紀律聆訊，並稱現階段缺乏足夠資料，無法確定他被捕的具體情況，也無法確定所涉指控，所以不會就關靖豐被捕一事作出處分。

但信中寫道，關靖豐可能違反保密規定，洩露需出席紀律聆訊的通知，令公眾關注中大，可能損毀校譽；又聲稱他侮辱且不尊重紀律委員會，再加上曾違反校方門禁、曾在法庭被定罪，共累積4次記過。

信件提及，關靖豐多次行為不當，沒有改善及悔意，決定即時開除其學籍。

「明報」今天報導，關靖豐回覆說，已決定向中大提出上訴，正撰寫上訴書。

報導又指出，一群自稱「關注大學程序公義的香港中文大學學生、教職員及校友」昨天致函中大校董會主席查逸超、校長盧煜明等人且發起聯署，要求撤回針對關靖豐的「非法處分」並恢復學籍。

「明報」昨天向中大詢問，仍尚待回覆。關靖豐被開除學籍一事，中大日前回覆稱，不評論個別個案，會按既定程序處理學生違規。

世報陪您半世紀

香港 宏福苑

上一則

大風攜沙塵進北京 PM10顯著上升 達嚴重污染程度

延伸閱讀

香港最新失業率 由3.8%微升至3.9%

香港最新失業率 由3.8%微升至3.9%
六合彩金多寶史上最高彩金2億港元 香港全城瘋狂

六合彩金多寶史上最高彩金2億港元 香港全城瘋狂
尹錫悅辯護團批審判是作秀 商議後再決定是否上訴

尹錫悅辯護團批審判是作秀 商議後再決定是否上訴
香港宏福苑大火完成85%理賠 金額逾6500萬美元

香港宏福苑大火完成85%理賠 金額逾6500萬美元

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50

超人氣

更多 >
3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖
ICE突襲南加華人區 3員工在公司停車場被帶走

ICE突襲南加華人區 3員工在公司停車場被帶走
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我
冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？