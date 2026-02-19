我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

CNN：要不要打伊朗 成川普二度執政以來兩難抉擇

機器人登中國春晚掀話題 分析指成本高昂回報難

中央社台北19日電
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

今年中國央視春晚節目上，機器人表演貫穿多項節目。分析指出，這是成本極高的產品展示，每家機器人公司為此投入近人民幣1億元，但很難獲得量化回報，機器人發展尚無法商業化落地。

央視16日的春節聯歡晚會上，科技成為亮點。機器人會打武術、參與小品互動，有的還在歌舞節目中伴舞。武術節目「武BOT」中，機器師父與真人過招，正反空翻、耍雙節棍等樣樣來，展現力道控制和平衡能力。

根據「財經」雜誌和藍鯨科技，參與此次春晚的機器人公司，每家投入金額接近高達人民幣1億元（約1450萬美元），計有宇樹科技、銀河通用、魔法原子與松延動力4家機器人公司。

儘管對買了機器人相關股票的股民來說，本屆春晚的安排算是打了一劑強心劑。不過，聚焦行業分析的媒體認為，機器人落地難、不賺錢、高度依賴投資，本質上尚未徹底走出「實驗室」，即技術、資本和商業的實驗室。

聚焦科技與創新的資訊平台虎嗅網指出，機器人上春晚，是一場「高成本的注意力競爭」，雖然可以向全國民眾展示產品，但機器人行業真正面臨的是3個更現實的問題：現金流、規模化驗證，以及客戶信任。

虎嗅網並指出，在去年年末的調研中則發現，大部分的具身智能整機廠商已經遭遇訂單不足，真實的市場需求不足以消化2025年的產能。

微信公眾號「吳曉波頻道」則引用2025年IDC的數據說，全球人形機器人出貨量為1.3至1.8萬台，今年央視春晚後，宇樹科技創始人王興興告訴媒體，他預估2026年會有「幾萬台」人形機器人下線；這個數量相比中國14億人口的潛在市場是杯水車薪。

王興興說，春晚是一個很好的展示平台，但也指出，受限於具身智能大腦等技術瓶頸，人形機器人還處於應用早期。

文章說，「量」是技術從展示走向大眾的核心變量。但即便把機器人的定義擴大到工業機器人和更為常見的服務機器人（如飯店機器人），數量依然顯得微不足道。

若以中國製造業支柱新能源汽車做類比，從1992年，新能源汽車被列入中國國家重大產業工程項目，到2009年政府補貼驅動下創造市場，再到2014年資本與民營企業大規模下場，直到2023年新能源汽車的滲透率突破35%，整整走過了30年。

文章指出，機器人很可能也要走一條類似的長路。也許會快一些，但幾乎不可能從「咿呀學步」直接跨越到「急速奔跑」。

世報陪您半世紀

人形機器人 王興興 微信

上一則

中國乘客只花人民幣200元 就獨享一架客機

延伸閱讀

新州李文斯頓中華文化日 3000嘉賓民眾參與

新州李文斯頓中華文化日 3000嘉賓民眾參與
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
宇樹機器人春晚表演武術 言承旭將和魔法原子一起表演

宇樹機器人春晚表演武術 言承旭將和魔法原子一起表演
張鈞甯將首登央視春晚 彩排站上舞台「澎湃到想掉淚」

張鈞甯將首登央視春晚 彩排站上舞台「澎湃到想掉淚」

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
王女士搭乘大貨車返鄉。（視頻截圖）

從上海回鄭州…女子打順風車打到大貨車 兩人關係曝光

2026-02-13 07:30

超人氣

更多 >
旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導

8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導