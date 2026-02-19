張藝謀執導中國首部國安題材電影 網友罵：無誠意大爛片

在中國國安部指導下，張藝謀在春節推出中國首部國安題材電影《驚蟄無聲》。（圖／取自《驚蟄無聲》官微）

中國國安部指出，由國安部指導的國安題材電影《驚蟄無聲》於大年初一上映，是中國首部聚焦當代國家安全題材的電影力作，「展現出新時代國安幹警篤行初心使命，矢志不渝踐行『堅定純潔、讓黨放心、甘於奉獻、能拚善贏』的錚錚誓言」。

《驚蟄無聲》由張藝謀執導，演員陣容堅強，包括：易烊千璽、朱一龍、宋佳、雷佳音、楊冪 、張譯、劉詩詩 、劉耀文等人，主題曲《選擇》更請來周深演唱。

中國國安部表示，《驚蟄無聲》以最新科技涉密信息外洩為導火索，將鏡頭對準代號為「驚蟄」的國安專項行動小組。「不僅還原了當代隱蔽戰線鬥爭的科技化、隱蔽化特質，更真實了國家安全面臨的複雜局勢」。

中國國安部稱，《驚蟄無聲》的價值遠不止於藝術表達，更在於其深刻的現實警示意義。片中境外反華敵對勢力利用外賣信息竊密、科技公司內部洩密等情節，均源自真實案例，「諜戰不是故事，是真實發生的事件」，呼應了當前中國全民國家安全教育的時代需求。

北京日報報導，張藝謀18日率易烊千璽等多位演員出席映後互動現場。對於拍攝這部特殊題材電影，張藝謀說：「從劇本階段開始就得到了國安方面的支持，拍攝這種題材難度雖大，但希望能把這樣一個帶有家國情懷的好故事，傳遞給大家。」

現年76歲的張藝謀曾被視為中國第五代導演領軍人物，早年執導的電影包括：《紅高粱》《菊豆》《秋菊打官司》《活著》《大紅燈籠高高掛》等，在國際影壇均受到高度矚目。張藝謀也多次奪得國際電影大獎，包括兩屆威尼斯金獅獎最佳影片和一屆柏林金熊獎最佳影片。

《驚蟄無聲》首日票房達人民幣2.4億元（約3462萬美元），但在「豆瓣」上的評分卻只有6.3，是中國春節 檔電影中最低的一部。有網友形容，《驚蟄無聲》就是部一個多小時的國安宣傳片。另有網友說，「廢鏡頭太多，節奏安排不當，劇情稀爛，純靠演員顏值撐著的一部爛商業片」。

還有網友批評，「作為春節檔名義上的『國安巨製』，《驚蟄無聲》撕開那層全明星的畫皮後，內裡透出的卻是一種令人心驚的創作擺爛。」