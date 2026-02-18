我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故

北京什剎海冰場 當地民眾樂享冰上時光

中央社北京18日電
北京冰雪消費市場火熱，位於西城區的什剎海冰場從古至今都是當地市民與遊客的冬季好去處。圖為2026年1月的什剎海冰場。中央社
北京冰雪消費市場火熱，位於西城區的什剎海冰場從古至今都是當地市民與遊客的冬季好去處。圖為2026年1月的什剎海冰場。中央社

北京冰雪消費市場火熱，位於西城區的什剎海冰場從古至今都是當地民眾與遊客的冬季好去處。隨著時代演進，現今還出現了機器狗化身的「雪橇犬」。

今年1月10日至2月初，久負盛名的什剎海冰場營運。根據介紹，歷史悠久的什剎海冰場從明朝起就成為「冬嬉」的著名場所，清朝乾隆年間更被定為「國俗」。

1月間，中央社記者也前往什剎海冰場，感受承載著北京「冬日浪漫」的滑冰活動。現場所見，無論是前海區或是後海區，旅客絡繹不絕，祖孫三代推著冰車，冰場裡滿是年輕人歡樂的笑聲。

一名北京市民向記者表示，每當進入冬季都會跟家人一塊來什剎海滑冰，儘管天氣很冷，但是滑冰運動之後就不會感覺到冷，反而感覺很暢快。

來自廣東的民眾表示，她是放寒假後到北京來找「北漂」的親人，慕名什剎海冰場滑冰活動，於是也來體驗。對於滑冰的感受，她覺得既緊張又刺激，也對北京的文化活動印象深刻。

什剎海冰場有著古老歷史，是北京人冬日的城市生活點綴，隨著時間推移，這項古老的冬季活動也開始有「科技感」，因為冰場今年引入拉著雪橇的機器狗，帶著遊客在冰面上平穩地繞圈滑行。

什剎海街道辦人員表示，入冬以來，每天接待遊客約5000至1萬人次。

世報陪您半世紀

上一則

雲南楚雄客船翻覆釀4死 中國國務院掛牌督辦

延伸閱讀

隋文靜、韓聰「連滾帶爬」到米蘭 日本冠軍視她為偶像

隋文靜、韓聰「連滾帶爬」到米蘭 日本冠軍視她為偶像
川習通話談及對台軍售 白宮：對台政策未變

川習通話談及對台軍售 白宮：對台政策未變
冬奧／上屆奧運後一度退役 華裔美籍劉美賢無懼日本花滑名將夾擊

冬奧／上屆奧運後一度退役 華裔美籍劉美賢無懼日本花滑名將夾擊
北京婦產醫院馬年首個「馬寶寶」媽媽姓馬、爸爸屬馬

北京婦產醫院馬年首個「馬寶寶」媽媽姓馬、爸爸屬馬

熱門新聞

圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
王女士搭乘大貨車返鄉。（視頻截圖）

從上海回鄭州…女子打順風車打到大貨車 兩人關係曝光

2026-02-13 07:30

冬奧大跳台／谷愛凌第2跳重摔 雪板掉了… 靠第3跳逆襲

2026-02-15 05:30

超人氣

更多 >
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」