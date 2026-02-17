我的頻道

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

美國民權領袖傑西傑克遜逝世 享壽84歲

中國年初一發MV「時刻準備著」 展現軍隊備戰威懾力

記者賴錦宏/即時報導
中國國防部大年初一發布「時刻準備著」宣傳片。（中國國防部微博）
中國國防部大年初一發布「時刻準備著」宣傳片。（中國國防部微博）

在中國中央軍委副主任張又俠和參謀本部參謀長劉振立落馬之際，2月17日年初一一早，中國國防部發布MV影片《時刻準備著》，展示軍事力量。每年大年初一，中國都會透過官媒發布軍方緊密備戰的的影片，今年也不例外，給中國民眾吃「定心丸」。

據港媒報導，該影片配樂歌詞中唱道：「有一根弦我們緊繃著，有一種使命我們肩扛著，有一片風浪我們緊盯著，有一聲號令我們等待著。」片中更展示了航空母艦載機起飛，海陸空及火箭軍四軍訓練畫面，並在最後出現導彈發射前畫面。

另據港媒報導，農曆新年大年初一（2月17日），中國「國防部發布」官方微博發布一段題為「時刻準備著」的宣傳影片，展示中國解放軍海、陸、空各軍種的多種先進裝備。這段影片的發布，被視為中國解放軍在節慶期間的戰備狀態和軍事實力。

影片中，中國解放軍陸軍的坦克、裝甲車及火炮等重型武器相繼亮相；海軍艦艇編隊在海上航行，展示其遠洋作戰能力；而空軍的戰機編隊亦呼嘯而過，展示空中力量。整段影片旨在傳達解放軍全天候保持高度戒備，隨時能戰，以捍衛國家安全的訊息。

中國解放軍每年大年初一都會發布「枕戈待旦」式的影片，對內對外宣傳，解放軍給予民眾安全感。中國中央軍委機關報《解放軍報》幾乎每年都會發布類似消息，「2025年大年初一，中國解放軍東部戰區空軍某防空旅突然組織演練，官兵們在沒有預警的情況下迅速奔赴戰位，成功完成了空中目標識別與攔截任務」。

解放軍 國防部 火箭軍

中國人大25至26日召開常委會議 將審議個別代表任免

新聞評論／張又俠、林彪都犯天條 張為何罪不至死？

以行動宣告張又俠落馬後一切如常 習近平視察北京科創工作

張又俠落馬前 北京衛戍區司令突補缺 上海武警司令陳源升任

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

華婦撞死一家四口免坐牢？又被指脫產數百萬避賠償

