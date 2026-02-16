紐時：衛星照顯示 中國擴大四川核武生產基地

我的頻道

中央社華盛頓15日專電
圖為中國「東風17」極音速飛彈。（中新社）
圖為中國「東風17」極音速飛彈。（中新社）

紐約時報」引述地理空間情資機構提供的衛星照報導，中國位於四川綿陽市的老舊核子基地，2019年後加速擴大更新。專家認為，中方在當地打造更多核彈頭。

紐約時報（New York Times）依據地理空間情資機構提供與自行取得的衛星空照報導，中國在位於四川綿陽市梓潼縣的核子基地，加速興建掩體及防禦工程。建物管線密布．顯示這是處理高風險物質的設施。

另一個山谷，由雙層護欄圍繞的設施被稱為Pingtong。主建物一側可見360英呎高，重新裝修的氣體循環煙囪，一旁可見新的排氣散熱裝置及興建中設施，專家認為中國在這裡打造裝有鈽的核彈頭。

兩座核設施僅是中國近年來，在四川省機密核設施擴建與升級的一部分。美俄的新戰略武器裁減條約已到期，中國大舉擴建核設施，讓全球限武的努力更加複雜化。

影像情報公司AllSource Analysis公司的地理空間情報專家巴比亞茲（Renny Babiarz）向紐時提供研究內容。他表示，這些陣地的變化看來與中國成為國際強權的目標一致，核武是當中的一部分。

巴比亞茲認為，中國核武陣地就像其中一塊拼圖，這些陣地自2019年起開始加速演化。

負責限武暨國際安全事務的美國國務次卿狄南諾（Thomas DiNanno）之前公開指控，北京違反全球核試禁令，秘密進行試爆實驗；中方回應稱指控不實，但專家認為證據看來相當明確。

五角大廈去年公布的中國軍力報告評估，至2024年底，解放軍已有600枚核彈頭，2030年將達到1000枚，數量仍落後於美國與俄羅斯。

國務院官員、麻省理工學院核安政策中心（Center for Nuclear Security Policy）高級研究員夏普（Matthew Sharp）表示，這些議題各方都沒有討論，若不實質對話，非常危險。目前各方僅能在最糟狀況時被迫回應，令人擔憂。

巴比亞茲指出，已故中國領導人毛澤東在60年前開始推動「第3戰線」，保護中國的核武實驗室與工廠，避免遭美國與前蘇聯攻擊。80年代，美中關係緩和，戰線下的核設施陸續關閉及縮減。但7年前，中國自我克制的年代已經結束。

華盛頓主要擔憂，這些規模更大、更現代的武器裝備可能改變中國遇到危機時的行徑，尤其在台灣議題上。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深分析師、前美國國防部中國事務副助理部長蔡斯（Michael Chase）表示，中國希望處於不受美國核子脅迫的位置。中方可能認為，若遭遇一般性的台海衝突，大規模擁核可能發揮作用。

中國「內陸核帝國」有動作 衛星照曝光「強化對美底氣」

