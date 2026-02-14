王毅：歐洲「不該在菜單上」支持歐俄對話實現長治久安

中共政治局委員、中國外長王毅14日出席慕尼黑安全會議。(美聯社)

俄烏戰火綿延四年，美俄烏之間的談判最近持續有所進展，但歐洲的角色則顯得較為尷尬，而中共政治局委員兼外長王毅 表示，「歐洲不應在菜單上，而應在餐桌旁」，中國支持歐洲同俄羅斯對話，提出自己的主張和解決方案，防止類似事件再次發生，實現歐洲的長治久安。

據中國外交部官網14日晚間消息，王毅當日在慕尼黑安全會議上面對提問時，回應中國對烏克蘭 議題的立場。

他指出，中國不是當事方，決定權並不在其手裡，能做的就是勸和促談。近期各方面的對話已經啟動，特別是開始聚焦烏克蘭危機的實質性問題。我們對此表示歡迎。各方的立場還存在很大分歧，但是沒有對話，哪來的和平？對話如果不持續下去，和平協議也不會自動達成。中國也會繼續以自己的方式為和平發揮建設性作用。

王毅強調「歐洲不應該是旁觀者」。去年年初，美俄啟動對話之後，「歐洲似乎被晾在了一邊」。他聲稱自己曾提出，戰事發生在歐洲大地，歐洲有權也應該適時加入談判進程。

王毅指出，「歐洲不應在菜單上，而應在餐桌旁」。中國支持歐洲同俄羅斯對話，提出自己的主張和解決方案。在此過程中，通過解決「根源性問題」，「形成更加均衡、有效、可持續的歐洲安全架構」，防止類似事件再次發生，實現歐洲的長治久安。

此外，針對中歐關係，王毅表示，中歐當然是夥伴而不是對手，更不是什麼「制度性對手」，「這是一種負面思維，也是一個錯誤認知。如果繼續渲染或炒作，將對中歐關係未來產生有害干擾和影響」。

他說，中歐應該都行君子之事，走君子之道。特別是面對當前變亂交織的國際形勢，「中歐更應攜起手來，共同踐行多邊主義，共同維護聯合國權威，共同反對單邊霸凌，共同抵制陣營對抗」。

王毅也與德國 理梅爾茨會見。他表示中德共同利益多、優勢互補強，加強合作是基於兩國現實需求的戰略選擇。他指出中國堅持高水平對外開放，將為德國企業投資興業提供巨大機遇。希望德方也為中國企業提供更加公平、公正的營商環境。並表態願同德方一道，「籌備好下階段高層交往，加強各領域務實合作，探討開展三方合作」。陸方通稿並稱梅爾茨表示德方奉行一個中國政策，期待密切交往。