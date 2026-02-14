慕尼黑安全會議 王毅：中美關係前景取決於美國

我的頻道

中央社台北14日電
中國外交部長王毅。(美聯社)
中國外交部長王毅。(美聯社)

中國外交部長王毅今天表示，中美關係的發展存在兩種前景，一是美國對中採取積極務實政策，雙方最終走向合作；另一是美國尋求與中國脫鉤，切斷供應鏈，在所有問題上與中國對抗。

綜合英文南華早報、路透社報導，王毅14日在慕尼黑安全會議（MSC）發表演說時，作以上表示。他昨天才與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）舉行場邊會晤，討論美國總統川普計劃4月訪中事宜。

王毅表示，中國尋求透過對話協商，找到中美兩國相處融洽的正確途徑，並將繼續沿著這條道路前進，這既符合兩國人民的利益，也符合國際社會的期望，「但我們能否實現這一目標，最終取決於美國」。

他說，中方對川普尊重中國國家主席習近平和中國人民感到鼓舞。習近平強調，中美攜手合作可以成就許多大事，兩國元首可以讓中美之間美好的關係更加牢固，「但我並不確定美國民眾是否都持有這種觀點」。

王毅說，美國一些人「正在不遺餘力地攻擊和抹黑中國」，雙邊關係存在兩種可能的發展前景。

他說，一種前景是美國能夠理性客觀地理解中國，對中採取積極務實的政策，雙方朝著同一方向努力，拓展共同利益，最終走向合作，這才是兩國乃至世界而言的最佳結果。

王毅表示，另一種前景是美國尋求與中國脫鉤，切斷供應鏈，並出於純粹的情緒化和本能反應，在所有問題上都與中國對抗。他揚言，一些人「試圖分裂台灣，觸碰中國的紅線」，這極有可能將中美推向衝突。

王毅說：「中方希望看到第一種前景，我相信你們也是一樣，但中方已做好充分準備應對各種風險。」

