中國近年為何發現越來越大的金礦？

記者林茂仁／即時報導
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦，從東北大東溝的中國最大單體金礦，到山東萊州的亞洲最大海底金礦，這些金礦的發現絕非運氣好，而是國家戰略、技術進步與市場機制共同作用的結果。

中國自「十四五」（2021-2025年）以來，啟動新一輪找礦突破戰略行動，將黃金等戰略性礦產列為優先勘查重點。國家層面設立專項資金，組織全國地質隊伍重新「撒網式」勘探，尤其聚焦深部、海域和西部複雜地質區。

中國自然資源部資料顯示，2025年全國新發現大中型礦產地達25處，其中多個金礦都達到千噸級，例如東北遼寧大東溝金礦的發現，正是在省委、省政府列為重大項目後，集中18家單位協同合作，僅用15個月完成野外勘查，開創「短週期、高質量」勘查先河。這種「國家主導+地方落實+企業參與」的模式，極大提升找礦效率與成功率。

另一個挖到金礦的關鍵是技術升級，在2010年以前，中國探勘金礦的深度僅為1,000米左右，但過去許多金礦因埋藏深、信號弱而難以發現，如今技術突破讓看不見的寶藏一一被人發現。

如今中國已經實現4,006.17米「中國岩金第一深鑽」，相當於鑽穿4.5座泰山，為深部找礦提供直接證據。

招金礦業聯合中南大學，利用AI構建3D智慧預測模型，成功在海底下1,480米處發現優質礦脈。

遼寧大東溝首次在千枚岩地區應用變頻裝置，實現鑽速動態調控，精準控制鑽探偏斜。

此外，高精度物理探測、土壤微量元素分析等新技術不斷出現，可在地表圈定深部隱伏的礦靶區，大幅提升找礦命中率。

尤其國際金價上漲激發勘探積極性，由於黃金價格頻創歷史新高，使得原本「不划算」的低品位、深埋地底的金礦變得有開採價值，刺激企業加大勘探投入。同時，國家鼓勵採礦權市場化出讓，激發企業「找大礦、找好礦」的動力，形成「誰投資、誰受益」的良性機制，導致新疆甘肅、內蒙古等地近年陸續發現大型礦床，形成「東礦西擴、深海並進」的新格局。

更重要的是，中國已掌握從深部勘探到綠色開採的全產業鏈技術，為全球低品位、大規模金礦開發提供「中國方案」。

其實，中國是全球最大的黃金生產國和消費國，但資源對外依存度仍高，2025年中國黃金產量不足400噸，而需求接近1,000噸，缺口主要依賴進口。中國官方黃金儲備雖達2,300噸，但仍低於美國（8,133噸）和德國（3,350噸），位列全球第六，未來還有很大的黃金儲備成長空間，因為這關係到國家資源安全。

金價 甘肅 新疆

