中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

圖為中國上海購物區。(路透)

數據顯示，流入中國的外國直接投資（FDI）如今遠低於該國投資國外金額，落差至少是20多年來最大，反映中國經濟疲弱促使外國企業削減投資，以及該國業者在海外大舉興建工廠的影響。

根據阿波羅全球管理（Apollo）首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）提供的圖表，2024年流入中國的FDI比流出該國投資低數千億美元，是連續第二年流入低於流出，而且差距至少是2002年以來最大。中國商務部 數據顯示，2025年流入該國的總FDI為7,477億人民幣（1,073.8億美元），比2024年下滑9.5%，意味2025年落差可能進一步擴大。

流入中國FDI如今遠低於該國投資國外金額。

中國經濟動能持續減弱，去年第4季國內生產毛額（GDP）成長4.5%，寫下近三年來最低成長率。內需疲弱已衝擊消費與投資，美國連鎖咖啡 廳星巴克 日前宣布，中國投資基金博裕資本將收購星巴克中國零售事業六成股權。美國資料分析軟體公司SAS Institute去年也傳出已決定退出中國，約400名員工丟掉飯碗。

另一方面，在中國競爭激烈，房市陰霾揮之不去之際，試圖尋找新營收來源的該國企業，紛紛開始在海外興建新工廠。中國國家和地方領導階層也呼籲業者在海外投資，國家主席習近平曾要求企業「勇於並善於在全球範圍內配置資源，開拓市場」。

