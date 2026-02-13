高鐵、地鐵、自動駕駛 紐時記者：在中國生活如在未來

隨著時間推移，中國清潔能源的崛起與美國政策的逆轉形成鮮明對比。圖為自動駕駛網約車行駛在重慶永川城區。(新華社)

美國紐約時報近日刊出該報氣候問題記者大衛蓋勒斯（David Gelles）文章指出，為了解中國在清潔能源等領域的發展，他致電同事、該報北京分社社長柏凱斯（Keith Bradsher），柏凱斯告訴他，中國在大規模部署可再生能源、新型交通技術和接連取得科研突破上，遙遙領先於世界其他地區，並稱生活在中國，「常讓我感覺生活在未來世界」。

觀察者網報導，美國總統川普 日前在白宮宣布立即撤銷氣候變化危害認定，引出蓋勒斯當天以「生活在中國，『常讓我感覺生活在未來世界』」為題撰文。文中指出，去年他和同事們發表系列文章，記錄中國清潔能源的驚人崛起，及美國在採用太陽能、電動汽車等低碳技術方面如何逐漸落後。隨著時間推移，中國清潔能源的崛起與美國政策的逆轉形成鮮明對比，這一系列報導的核心觀點也不斷被印證。

與此同時，中國在全球布局並未放緩。上個月，加拿大同意降低對部分中國汽車的關稅，為比亞迪等車企的熱門電動汽車敞開大門。本周，中國官媒報導稱，研究人員已研發出一種在極寒條件下仍能保持電量的鋰電池。據Carbon Brief分析，去年中國經濟增量超過三分之一來自太陽能、電動車 等清潔能源技術，相關經濟活動規模約達2.1兆美元。

為了更直觀了解中國的發展速度，蓋勒斯致電駐北京同事柏凱斯。「中國遙遙領先於世界其他地區」，柏凱斯說，「不僅在於大規模部署可再生能源與新型交通技術方面，而且接連取得科研突破」。「美國確實正在背離許多21世紀的能源和交通技術」，柏凱斯說。

加之川普政府對海上風電產業的打壓等，全球兩大經濟體在未來能源發展方向這一核心議題上正分道揚鑣。

柏凱斯說，隨著中國政策推動形成一輪又一輪創新循環，差距正逐月擴大。「中國正投入龐大的科研力量，研發稀土新的應用；而美國幾乎已放棄基礎化學研究」。

當美國加碼發展國內化石燃料之際，中國正持續擴大其全球影響力；「我們正從石油驅動的世界轉向成本更低的太陽能世界」，柏凱斯表示。「實際上，其他國家正愈來愈多地從中國購買電力，因為中國在太陽能電池板領域近乎壟斷」。

蓋勒斯問報導中國24年的柏凱斯，生活在一個這些技術已經司空見慣的國度是什麼感覺。「中國的高速鐵路、超現代化的地鐵 和愈來愈多的自動駕駛電動車，常讓我感覺生活在未來世界」，柏凱斯說。