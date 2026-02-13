我的頻道

美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

華為內部反腐通報 前研發高層涉受賄被批捕

中央社台北13日電
華為發布內部反腐快報，指前終端BG多媒體技術部部長鄧某因在職期間收取供應商好處費，數額巨大，涉嫌受賄罪已於1月被批准逮捕。路透
華為發布內部反腐快報，指前終端BG多媒體技術部部長鄧某因在職期間收取供應商好處費，數額巨大，涉嫌受賄罪已於1月被批准逮捕。路透

中共今年加大反腐力道之際，華為發布內部反腐快報，指前終端BG多媒體技術部部長鄧某因在職期間收取供應商好處費，數額巨大，涉嫌受賄罪已於1月被批准逮捕。據陸媒報導，這名部長鄧斌於2020年離職後，2023年轉任榮耀研發管理部總裁，負責產品研發，2024年遭榮耀開除。

陸媒界面新聞今天報導，華為內部反腐快報2026（001）文件顯示，前終端BG多媒體技術部部長鄧某因涉嫌「非國家工作人員受賄罪」被深圳市龍崗區人民檢察院依法批准逮捕。龍崗區是華為全球總部所在地。

快報指出，犯罪嫌疑人鄧某，於2007年7月入職華為，2007年7月至2020年12月先後任職終端總體技術硬體平台部工程師、終端器件與歸一化部高級工程師、終端多媒體技術部高級工程師、架構師、Camera部經理、多媒體技術部部長等職務。

快報稱，經司法查明，鄧某在職期間，涉嫌利用職務便利為供應商謀取不當利益，收取供應商好處費，數額巨大。2025年12月9日，鄧某因涉嫌非國家工作人員受賄罪被刑事拘留；2026年1月15日，鄧某被龍崗區人民檢察院依法批准逮捕。

報導說，截至發稿，華為方面暫無回應。

據陸媒此前報導，鄧斌離開華為後，2023年5月出任榮耀旗下的上海榮耀智慧科技開發有限公司董事長，同時在榮耀終端有限公司擔任研發管理部總裁，成為榮耀研發部門「掌門人」，全面負責榮耀產品研發。

2024年5月16日，榮耀發布內部通報，指研發管理部總裁鄧斌嚴重違反公司BCG（商業行為準則）相關管理規定，經研究決定，解除鄧斌勞動合約，予以除名，後續按相關流程處理。但榮耀未披露具體違規細節。

界面新聞報導引述知情人士稱，鄧斌被榮耀除名後，曾以化名身分加入吉利控股公司星際魅族。

據陸媒每日經濟新聞，華為創始人任正非一直對華為內部腐敗持「零容忍」。

2025年3月10日，華為發布長達6500字的通報，揭露一起涉及72名正式員工及19名外包派遣員工的招聘舞弊事件。其中，13名核心違規者被除名並追繳違法所得，10人被辭退，13人遭勸退且職級降3級；26名管理責任人（包括數據存儲產品線總裁）降職6級。

任正非曾說：「堡壘最容易從內部攻破。我們的企業發展，需在三個維度持續發力：完善協力廠商審計機制，防止內部監督失效；建立『吹哨人』保護制度，鼓勵員工參與反腐；推動行業聯防聯控，如建立跨企業誠信資料庫等。唯有將反腐納入系統化治理框架，才能讓技術創新真正服務於企業的長期價值。」

華為 任正非 中共

