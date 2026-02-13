我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府再出手 將阿里、百度及比亞迪列為中國軍企

潛逃24年 韓裔男涉2002年法拉盛命案 自南韓引渡返美受審

中國旅客春節出國湧向俄澳泰韓 日本吸引力未若以往

中央社香港／北京12日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

旅遊業者表示，預計農曆新年長假期間將有更多中國旅客出國旅遊，熱門目的地包括俄羅斯、澳洲、泰國和韓國，日本的人氣則略有下滑。

路透報導，迎接丙午馬年，今年中國春節假期從15日開始共有9天，比以往多一天。

中國預計為期40天春運期間跨區人員流動將達創紀錄的95億人次，官方期望今年較長假期能刺激更多國內外旅遊。

上海春秋國際旅行社副總經理周衛紅表示：「中國大部分地區天氣依然寒冷，泰國依靠宜人氣候，重回出境旅遊首選。」

周衛紅表示，今年國內休閒旅遊需求呈現分流，溫暖地區如海南島，以及東北長白山的雪地都頗受歡迎。春秋旅遊平台上前往俄羅斯的預訂量比去年增加一倍多，北歐同樣呈現增長趨勢。

龍途研究公司（Dragon Trail Research）市場傳訊總監巴欣晏（Sienna Parulis-Cook）表示：「預計今年接下來，中國赴俄羅斯旅遊人數或許會成長。」她將俄羅斯人氣上升歸因於莫斯科去年12月宣布對中國旅客免簽。

中國最大旅遊平台攜程集團表示，長程出境旅遊明顯回溫，造訪澳洲旅客較去年同期成長超過一倍。

與此同時，由於政治緊張持續，原本中國旅客最熱門旅遊目的地日本的吸引力未若以往。

2026年航班數據顯示，中日兩國關係緊繃，加上中國針對日本旅遊發布「出行提醒」，導致前往日本旅遊人數大幅下降，航空公司也因此針對日本航線放寬退改票政策。

根據旅遊數據供應商Flight Master，自2日當周起，中日航班較去年同期大減49.2%。

去年攜程還將日本、泰國以及其他區域市場列為最受歡迎海外旅遊目的地，但是有58條去年春運期間營運的中日航線，今年取消了全部航班。

世界日報 陪您半世紀

日本 俄羅斯 泰國

上一則

川普政府再出手 將阿里、百度及比亞迪列為中國軍企

延伸閱讀

Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒

Hello Kitty紅遍全球 山口裕子掌舵設計46年將交棒
中日關係緊張 中國滑雪愛好者從北海道轉戰東北

中日關係緊張 中國滑雪愛好者從北海道轉戰東北
日本扣押中國漁船 中外交部：盼嚴格遵守雙方漁業協定

日本扣押中國漁船 中外交部：盼嚴格遵守雙方漁業協定
中國AI影片生成模型惹議 日本有意展開調查

中國AI影片生成模型惹議 日本有意展開調查

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30
中國海警2503號艦艇編隊10日在釣魚台列嶼「領海」內巡航，並聲稱這是「依法開展的維權巡航活動」。圖為釣魚台周邊海域。（路透資料照片）

高市勝選後 中國海警船首度駛入釣魚台海域

2026-02-10 15:46

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺