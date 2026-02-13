美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

我的頻道

記者林茂仁／即時報導
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年度將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元（約32億美金至34億美金）。而2024年淨利潤人民幣358億元，利潤端出現近人民幣600億元量級的劇烈反轉。

華爾街見聞報導，美團虧損主因來自美團最賺錢的「核心本地商業」分部利潤坍方：該分部2024年度經營溢利約人民幣524億元，但2025年度預計轉為經營虧損約人民幣68億元至70億元。公司強調，這是在「行業空前激烈的競爭」下，戰略性加大生態投入的結果。

美團投入主要同時指向三端：消費者端加碼營銷與價格競爭力、配送端提高騎手激勵並豐富權益、商戶端繼續資源傾斜以提升運營效率與覆蓋範圍。與此同時，美團還進一步加大了海外業務的投入，共同推高了虧損壓力。

受外賣價格戰、收購整合以及盈利預期影響，美團股價自1月高點下跌22.5%，市值一度跌破5,000億港元。截至2月13日收盤，美團股價為82.5港元，大跌3.18%。

美團公司表示，受持續競爭影響，虧損趨勢預計將在2026年第1季延續；但截至公告日經營狀況「維持穩健及正常」，並稱擁有充足的現金支撐業務發展，後續將以AI與無人配送、模式創新與精細化運營來對衝壓力。

除了本地商業主戰場，美團在公告中同時提到進一步加大了海外業務的投入。公告未披露海外投入的規模、對應業務形態及具體虧損資料，但從表述看，海外仍處於需要資本與費用支援的擴張階段。

在核心本地商業利潤顯著走弱的背景下，海外投入的邊際影響會更容易體現在集團層面的淨利潤波動上：當「現金牛」分部不再貢獻利潤緩衝，擴張型業務對財務報表的壓力會被放大呈現。

美團在公告中給出明確指引：儘管公司持續調整經營策略，但受持續競爭影響，虧損趨勢預計將在2026年第1季延續。這意味著管理層並未暗示「2025年是一次性衝擊」，而是提示競爭仍在、利潤修復需要時間。

高盛此前報告，市場對美團的關注焦點已從短期虧損轉向長期護城河深度。儘管面臨激烈競爭，但美團憑藉更優的單位經濟模型（單均虧損2.6元 vs 阿里5.2元）和提前盈利的海外業務展現防禦韌性，三大情景預測勾勒出-25%至+48%的風險收益區間。

華爾街 高盛 AI

