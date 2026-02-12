開放跨省通辦增便利…中去年結婚登記676.3萬對 增逾1成

據中國民政部公布數據，2025年中國全國結婚登記676.3萬對，比2024年增長10.76%。（中通社）

根據中國民政部最新公布，2025年中國全國結婚登記676.3萬對，比2024年增長10.76%，這顯示官方開放婚姻登記「全國通辦」，改善婚姻登記便利度後，有效提升民眾結婚意願。

中國2024年全國結婚登記數為610.6萬對，比前一年大減20.5%，創下歷史最大降幅，凸顯中國年輕人「不婚不生」趨勢。不過，陸媒第一財經12日報導，據中國民政部統計，2025年全國結婚登記676.3萬對，與2024年相比增加了65.7萬對，增長10.76%；離婚登記274.3萬對，亦比2024年的351.3萬對減少。

中國自2025年5月10日起實施新修訂的「婚姻登記條例」，新政策取消婚姻登記地域限制，新人領證不再需要戶口本，婚姻登記全國各地通辦，這被視作官方「催婚」的一大舉措。在政策實施後，中國全國跨省通辦婚姻登記量確實顯著上升。

報導提到，從目前已公布2025年結婚登記數據的上海、廣東、福建、江西、四川、湖北等6地來看，一些外來人口流入較多的地區，結婚登記增幅較大。

例如，2025年廣東結婚登記61.4萬對，比前一年增加10.2萬對，增幅達到19.9%。上海辦理婚姻登記17.5萬對，比前一年增長約38.7%，其中結婚登記占12.5萬對。

從城市看，多個人口流入較多的城市，2025年結婚登記數量均大幅上升。福州結婚登記總量近3.8萬對，年增20.37%；深圳結婚登記量為11.89萬對，年增28.54%。江蘇省多市2025年的結婚人數大增，例如南京結婚登記6.34萬對，年增18.27%；蘇州結婚登記6.5萬對，年增33.51%；無錫結婚登記3.2萬對，年增32.34%；常州結婚登記2.3萬對，年增28.5%。

中國多地為促進結婚也頻祭出各式獎勵措施。例如此前不久，浙江杭州、寧波等多地向新婚夫婦發放結婚消費券。