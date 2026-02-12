我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薪水高、就業有保障 醫療保健產業成美勞動市場引擎

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

外交僵局未解…中春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國春運第1周，中國境內往返日本的旅客量比去年春運同期下降約54%，中日航班量減少約49%。圖為上海虹橋機場。（歐新社）
中國春運第1周，中國境內往返日本的旅客量比去年春運同期下降約54%，中日航班量減少約49%。圖為上海虹橋機場。（歐新社）

受中日外交僵局未解影響，央視12日引用民航資訊平台「航旅縱橫」消息指，在中國春運第一周，中國境內往返日本的旅客量比去年春運同期下降約54%，中國境內往返日本航班減少約49%，幾乎腰斬。

中國今年春節假期為2月15日至23日，共9天；春運從2月2日持續至3月13日，為期40天。

報導指出，從航線看，上海—大阪、上海—名古屋、上海—東京、北京—大阪、南京—大阪等航線的航班量與去年相比減少最多。北京—名古屋、南通—大阪、北京—沖繩等航線取消全部航班。

另據陸媒「第一財經」報導，根據航班管家DAST的統計，春運第一周，有58條中日航線取消全部航班，比一月底時進一步增加；與去年春運第一周相比，中日航線減少了1,292班。

統計顯示，取消的中日航班集中在中國各地飛往大阪。比如北京大興—關西去年同期原本有67班，現在已經一班不剩；寧波—關西和瀋陽—關西去年原本同期也分別有20班，現在也是全部取消。

中國對日本首相高市早苗在國會答辯中稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」進行反制，多次以日本治安不靖為由提醒公民避免赴日。此前穩居中國長假出境遊熱門目的地前十的日本，今年已跌出前十。

在過去的2個月中，中國國內航空公司2次更新日本相關航線客票特殊處理的通知，赴日航線免費退改的期限，從涵蓋春節假期，延長到了涵蓋今年的「五一」和「十一」長假。

報導指出，大量被取消的中日航線運力，被轉移到其他國家，南韓和東南亞是最直接的選擇。根據東方航空消息，截至2月11日春運第10天，排名前五的國際及地區熱門目的地依次是南韓首爾、泰國曼谷、香港、新加坡、吉隆坡。

春運 日本 春節

上一則

比爾蓋茲訪中：希望培育出AI教師 相當於一對一家庭教師

延伸閱讀

日韓政府內部 傳提出日相高市3月訪韓構想

日韓政府內部 傳提出日相高市3月訪韓構想
民調：年輕人與男性最挺高市早苗 多認為在野領袖沒魅力

民調：年輕人與男性最挺高市早苗 多認為在野領袖沒魅力
中日關係緊張 春運第一周飛日航線減少1292航班

中日關係緊張 春運第一周飛日航線減少1292航班
「斬首論」薛劍現身活動 稱中日關係嚴峻 中國立場不動搖

「斬首論」薛劍現身活動 稱中日關係嚴峻 中國立場不動搖

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順