前浙江書記易煉紅落馬 多名家人同被帶走調查

中國官方10日通報，中國全國人大財政經濟委員會副主委、前浙江省委書記易煉紅，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（中新社）

2026年開年1個多月，中國已有3名正部級官員落馬。其中，前中共 浙江省委書記易煉紅的多名家人及關係密切的房地產 開發商也都被查，情況與去年被查的前中國證監會主席易會滿類似。易煉紅之子被指靠父親關係，輕鬆獲得巨額工作獎金。

中國官方10日宣布，前浙江省委書記、現任人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中共中紀委、中國國家監委紀律審查和監察調查。

今年以來，已有前內蒙書記孫紹騁、中國應急管理部長王祥喜和易煉紅3名正部級官員落馬。

經濟觀察報10日報導，易煉紅是7日在湖南長沙被帶走調查的；與此同時，易煉紅的多名家人也一同被查。而在1月下旬，與易煉紅家族關係頗為密切的湖南漣源籍房地產開發商肖玉軍已經先落馬被查。

易煉紅是湖南漣源人，1959年9月生，長年在湖南任職。2013年任湖南省委常委、長沙市委書記。2018年8月轉任江西省委副書記，並在2021年10月升任江西省委書記。2022年12月，他轉任經濟大省浙江的省委書記；2024年11月，已滿65歲的易煉紅離任浙江，改任全國人大財政經濟委員會副主任委員。

報導引述數名知情者說，易煉紅至少在長沙市委書記期間「就大肆提拔親信，放縱家人，同時排斥同僚，打擊異己」。

報導說，易煉紅之子易世威曾在湖南一家省屬國有控股金融企業工作。有湖南政商界人士表示，易世威為人張揚高調，被視為湖南官場「七公子」之一。易世威利用其父的影響力得到項目，輕鬆就從中獲得超過千萬元的獎金。

知情者說，不只是易世威，易煉紅家族成員裡還有多人也跟隨易煉紅的仕途變遷「四處攬財」，即使是關係比較遠的一些親戚子姪輩，也隨著易煉紅到浙江。在這些遠房親戚的背後，又跟著不少商人，代表之一就是他的漣源同鄉肖玉軍。

肖玉軍是湖南省知名開發商之一，旗下公司包括長沙南潤投資有限公司、湖南秀龍地產置業集團有限公司、湖南潤和地產置業集團有限公司等。

報導引述湖南政商界人士說，肖玉軍與易煉紅的關係頗為密切。1月26日前後，肖玉軍被紀委監察委工作人員先期帶走調查，這也是此次易煉紅案發的前奏。

有關易煉紅圖利親友的報導，與2025年落馬的易會滿情節類似。

2025年9月6日，前中國證監會主席、全國政協經濟委員會副主任易會滿涉嫌嚴重違紀違法被查。經濟觀察報當時報導，8月29日前後，易會滿和幾個家人一起被帶走調查。而在之前的幾個月，易會滿浙江銀行學校的數名同學已先行落馬。

一些財經自媒體指出，易會滿的兒子易晨陽在金融圈的工作經歷與父親仕途相關，2014年大學畢業後就進入知名投行瑞銀，很快又加入中金香港 公司，一路爬升。但是在易會滿落馬後，易晨陽持有的金融牌照就沒有再續其。