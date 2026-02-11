黎智英遭重判 香港新聞工作者憂寒蟬效應加劇

香港壹傳媒創辦人黎智英遭重判20年，在台港人團體10日聲援黎智英，高舉香港蘋果日報，譴責港府打壓自由。美聯社

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 本周遭重判20年徒刑，成為香港國安法實施以來最具象徵意義的案件之一，也讓香港新聞界籠罩在恐懼與自我審查的氛圍中。

法新社報導，新聞工作者、前香港記者協會主席陳朗昇談到已停刊的「蘋果日報」時表示：「不會再有第2家蘋果日報，沒人敢複製它當年的作風。」該報曾揭露政府醜聞，並刊登尖銳的政治評論。

法院9日判處78歲的黎智英20年徒刑，另外6名蘋果日報前高層也被判處6年9個月至10年不等刑期。

黎智英遭重判引發英、美等國家譴責，人權團體稱這等於是變相判他死刑 ，同時反映香港新聞自由持續受壓。

香港記者對法新社說，自蘋果日報等媒體相繼停刊後，業界已在政治「紅線」內運作。

就在黎智英被判刑翌日，中國發表白皮書，強調維護國家安全是香港「長期且持久的任務」；有些評論認為，這顯示北京持續強調國安治理方向。

香港記協主席鄭嘉如對法新社說，有些媒體管理層「愈來愈把自己視為政府宣傳機器的延伸」，並擔心報導可能讓當權者不滿。

鄭嘉如說：「最大的影響其實是自我審查普遍化，以及一種感覺－如果寫錯內容…可能因此入獄。」

儘管國際社會多將焦點放在黎智英身上，一些香港記者表示，他們同樣對6名蘋果日報前高層被判刑的結果感到震驚。

陳朗昇說，當他聽到前蘋果日報英文版執行總編輯馮偉光被判10年徒刑時，下巴都掉下來，「真的難以接受」。

陳朗昇與多名被告有專業上的往來，他說他們有些人從跑線記者做起，在業界建立起良好聲譽。

「他們對社會和業界都有貢獻，但這些都不作數。」

2021年底，知名網路媒體立場新聞也停止運作，前總編輯鍾沛權被法院裁定「串謀發布煽動刊物」罪成立，判刑21個月。

在蘋果日報與立場新聞案件中，檢方引用多篇報導及評論文章作為證據，指相關內容「煽動他人對當局產生仇恨、蔑視或不滿」。

一名要求匿名的資深記者表示，在國安法上路前，這些文章一般被視為正常報導。

「即使到今天，我認為媒體甚至是法律界人士，仍難以明確界定這些文章是如何觸及法律界線。」

陳朗昇說，這種不確定性也反映在香港媒體近期對中國人民解放軍高層人事變動的報導上。

他說，「少了分析、後續跟進或背景說明」，而這類議題過去通常會有較深入報導。

過去5年成立的一些小型獨立媒體透過群眾募資模式建立讀者群，如今仍面臨著政治與財務壓力。

鄭嘉如說，這些媒體處境「岌岌可危」，有些甚至在採訪政府活動時面臨限制。

她說：「我們看不到任何跡象足以讓人樂觀認為，國安法打壓的時代將會出現逆轉。如果有更多小型媒體因為脅迫或威脅而關閉，我也不會感到意外。」