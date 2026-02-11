「春節代磕頭」？中國跑腿平台被抗議 火速下架服務

我的頻道

記者賴錦宏／即時報導
視頻拜年成為一種新風潮，示意圖。（新華社）
中國的跑腿平台「UU跑腿」近日推出「代拜長輩代磕頭」服務持續發酵。 11日，據新京報，UU跑腿官方披露，該公司發布情況說明稱，已主動將其中引發爭議的服務項目予以下架。對於下架導致無法履約的訂單，公司將為用戶提供3倍金額補償。

近日，UU跑腿萬能幫手服務推出「新春代拜年」服務，其中「代拜長輩套餐」除了代買代送年貨禮品，還提供1分鐘吉祥話祝福、代行磕頭禮、即時視訊直播等服務，2小時收費999元人民幣（約合145美元）。

對此，2月10日，UU跑腿有關負責人回應南方都市報記者稱，「推出相關服務的核心初衷，是回應具體的社會現實，即確實存在一部分人因客觀原因無法在春節返鄉與親人團聚。目前代拜長輩套餐已取消，產品也還在調整中。」

該公司官方11日發布說明表示，推出「春節代拜年」服務的初衷，是為了滿足身在異地、行動不便或海外等無法返鄉拜年民眾群體的特定需求，希望透過此類服務幫助他們傳遞牽掛與心意，彌補無法當面問候的遺憾，提供更好的情緒價值，並非對傳統禮儀的褻瀆與曲解。

說明指，在媒體報導下面，觀察到有許多網友提出一些有趣的需求，比如「代值班」、「代相親」、「代照顧寵物」、「換班照顧醫院老人」等服務，「我們非常願意『聽勸』！我們將在評估後盡快研究上架，幫助更多有需求的使用者。」

