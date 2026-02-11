「從深圳開9小時還沒出廣東」中國民眾春節返鄉塞爆

中國民眾回家過年的「開車大軍」，把高速公路塞得水洩不通，有網友曬出照片，長長的車龍望不到盡頭。（環球網）

今年中國春節假期為2月15日至23日，不少自駕返鄉的人又堵在了路上。有中國網友稱，從深圳駕車9小時還沒出廣東。

據香港經濟日報，在微博 上，有網友稱「不到30公里堵了7小時」、「開車開了一天還沒有出廣東」等言論並不少見。網友「大小王」從深圳啟程回四川過年，但沒想到出廣東都要堵這麼久，「從深圳到肇慶用了8個多小時」。該網友提醒，出發前做好車輛檢查，早上盡早出發，可以錯峰；路上有不排隊加油的油站隨時加油，路上注意行車安全。

據微博，中國網友曬出大批車輛塞在高速公路的情景，塞車長龍一眼看不到頭；還有民眾在高速公路車陣裡煮開水吃泡麵 ，甚至有人在塞車的高速公路上打羽毛球。

據中國廣東省交通運輸部門預測，2026年中國春運 期間，全廣東省高速公路車流量約3.07億車次，按年增長3.09%。全省出程（返鄉）高峰主要集中在2月2至13日，每日高峰時段多分布於10:00–12:00、16:00–19:00。