高市早苗大勝 中國官媒：中國不樂見但必須正視

中央社台北9日電
日本首相高市早苗領導自民黨在眾議院改選取得壓倒性勝利，具中國官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」今天發表文章說，中國不得不與高市打交道，「雖然不樂見，但必須正視」。

「牛彈琴」今天發表標題為「高市賭贏了，日本更危險了」的文章，聲稱高市早苗領導自民黨在日本眾議院改選大勝，日本將出現值得中國警惕的「三重風險」：修憲黷武的風險、更民粹化的風險及經濟豪賭的風險。

文章提到，因為在眾議院擁有逾2/3的絕對多數，高市早苗就跨過了修憲必需的門檻，因此不排除她會強行修改和平憲法，將自衛隊改為「國防軍」，加速「國家正常化」。但一個「未能徹底清算歷史的國家，其走向正常的道路，往往隱藏著最不正常的隱患」。

這篇文章宣稱，隨著日本可能大規模擴軍備戰，日本大幅增加軍事開支，追求進攻性武器便將接踵而至，甚至不排除拋棄「無核三原則」（不擁有、不製造、不運進），謀求獲得核武器，並且在台灣議題上也將更具挑釁性，中日關係將更跌宕起伏。

文章提到，高市早苗不容小覷，她敢豪賭舉行突襲式大選，選舉又取得碾壓式成功，充分說明了她過人的手腕、膽量及賭性。政治有時就是豪賭，但「治理一個國家，不能永遠依靠賭桌上的運氣」。

這篇文章針對中日關係強調，中國必須清醒，這就是日本當下的現實，中國還不得不與高市打交道，「雖然不樂見，但必須正視」。在此情況下，中國更要自信，畢竟現在的中國「不是20年前、40年前，更不是80年前的中國」，不管日本風雲怎麼變幻，「中國做好自己的事情，何懼之有？」。

日本 高市早苗 眾議院

