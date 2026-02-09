我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

冬奧╱自由式滑雪坡面障礙技巧賽 谷愛凌獲銀牌

河北13歲初中生遭同學殺害埋屍 竟只為27.5元

記者賴錦宏／即時報導
2024年3月10日，河北邯鄲13歲少年王子耀，慘遭三名同學殺害埋屍，案件震驚全中國。（圖／取自魯網）
2024年3月10日，河北邯鄲13歲少年王子耀，慘遭三名同學殺害埋屍，案件震驚全中國。（圖／取自魯網）

2024年3月10日，河北邯鄲肥鄉區舊店村13歲少年王子耀慘遭三名同學殺害埋屍，案件震驚全中國。央視新聞報導，2月8日，「新時代推動法治進程2025年度十大案件」公布，當中就有這宗駭人命案。

2024年12月30日，法院以故意殺人罪，分別判處十三周歲的被告人張某無期徒刑、李某有期徒刑12年，被告人馬某由相關部門進行專門矯治教育。

報導指出，大陸最高人民法院專職負責未成年人審判指導工作的法官，針對這案進行深度調研。案件中的三名被告人張某、李某、馬某與被害人王子耀，案發時的年齡均為13歲。

大陸最高人民法院民事審判第一庭法官趙俊甫表示，案發前幾天，張某得知受害人手機有幾百元的金錢，就向李某提議殺死受害人之後將錢平分。

案發前，張某提前去大棚挖坑，案發當天先騙受害人到大棚，繼而下手殺人。張某把受害人的手機中的人民幣191元（約27.5美金）轉出去，分了一半給被告人李某，讓被告人馬某砸毀受害人的手機卡。

報導稱，近年來，中國大陸一些嚴重暴力犯罪案件當事人，因未達到法定年齡而免予承擔刑事責任，引起社會廣泛關注和討論。

這宗備受關注的案件，使修訂的法律條文走向司法實踐，以一份具體的判決，回應公眾對「如何懲處重罪少年」的關注，也為同類案件的處理作出指引。

趙俊甫指出，在共同犯罪中，被告人張某是提議殺人，並且糾集他人參與，在殺人過程中為主犯，直接致被害人死亡，是罪責最重的主犯，法院以故意殺人罪判處被告人張某無期徒刑。被告人李某積極參與犯罪預謀和實施殺人，也是共同犯罪的主犯，罪責次於被告人張某，法院依法以故意殺人罪判處李某有期徒刑12年。

報導稱，年齡並非免責金牌，違法犯罪必擔責，在當前中國刑法規定「未成年人不適用死刑」的情況下，對張某頂格判處無期徒刑，彰顯對未成年人「寬容而不縱容」的司法方針。對本案另一名被告人馬某的判決，則體現「寬嚴相濟、懲教結合」的制度。

被告人馬某在共同犯罪中，沒有參與犯罪預謀，沒有實施具體的加害行為，案發後沒有分得贓款。根據馬某的犯罪情節，由相關部門進行專門矯治教育。

暴力犯罪 死刑

上一則

鐵腕打詐 中公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

延伸閱讀

被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑

被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑
應酬？ 河北男被女友查到凌晨開房2小時 怒控酒店洩隱私

應酬？ 河北男被女友查到凌晨開房2小時 怒控酒店洩隱私
企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑

企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑
收賄1.3億人民幣 前司法部長唐一軍一審判無期徒刑

收賄1.3億人民幣 前司法部長唐一軍一審判無期徒刑

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43

超人氣

更多 >
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F
超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP