港媒：中國廚師標榜到香港上門做年菜 涉及打黑工

中央社台北8日電
圖為連接香港、澳門與珠海市的港珠澳大橋。(新華社)
圖為連接香港、澳門與珠海市的港珠澳大橋。(新華社)

港媒報導，農曆春節將近，不少中國民眾違法前往香港「打黑工」，從事包括「上門大掃除」等清潔工作，以及在中國一度盛行的「私廚上門做菜」等烹調工作，讓不少港人頗感興趣。但有香港立法會議員表示，除了「打黑工」屬違法外，從中國攜帶食材到香港烹調，更有食安風險。

綜合港媒先前報導，中國小紅書、微信等平台1月間即傳出，有中國婦女持港澳通行證及旅遊簽證前往香港，從事春節前清潔工作，每小時收費港幣130至150元（約17元至19.8美元）；也有中國婦女以相同手法前往香港長期停留，從事保母工作，吸引不少中國民眾的興趣乃至徵詢。

港媒今天報導，小紅書上近日則出現不少以「香港上門做菜」為標題的私廚服務，且屬中國、香港跨境作業的模式。其中，一個帳號名為「深圳上門私廚X師傅」的中國年輕廚師，不但明白表示「有沒有香港那邊的客戶需要上門私廚的」，還在短片示範如何烹調鮮魚、海蝦等海產。

另一個帳號名為「深圳廚師香港上門做菜」的私廚，則標榜服務內容包括「上門做飯，承接家宴，生日宴，喬遷宴」等，還提到「自備食材，廚師買菜上門，廚師自帶餐具擺盤、『帶顏值』服務員等各種用餐需求」。

另一個IP位置在廣東、名為「私廚上門（深圳、香港）」的帳號，也表示其服務內容「包工包料」，且有粵菜、海鮮、川菜、湘菜等多種菜色。

報導提到，針對上述招徠「到府做菜」的帳號，不少IP位置在香港的網友紛紛留言「有興趣」，查詢「怎預約」、「請問收費」等。

香港餐飲業人士表示，上述提供上門私廚服務的人員，是否持有香港工作簽證十分可疑，香港民眾一旦不察，恐有誤觸法網的危險。

香港立法會議員楊永杰表示，上述情況涉及「打黑工」，任何人若未持有效工作簽證在香港從事收費工作，即屬違法，即使是旅遊簽證也不可在港工作，否則便屬於「黑工」。

楊永杰說，如果食材從深圳帶往香港烹調，期間經過長途跋涉，有可能導致部分食物變質、變味，進而產生食安風險。港府應加強相關法令的宣傳教育，讓更多中國民眾了解香港法律規定。而香港警方也應加強執法力度，打擊非法「黑工」。

香港 工作簽證 春節

