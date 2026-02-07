人行：未經同意不得境外發虛擬貨幣及與人民幣掛鉤穩定幣

中國人行等部門發布通知，嚴格禁止虛擬貨幣活動。(路透)

據中國人民銀行網站消息，中國人行、國家發改委及工信部、金監局、證監會、外匯局等8個部門共同發布了《關於進一步防範及處置虛擬貨幣 等相關風險的通知》，該通知規定，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。境外單位和個人不得以任何形式向境內主體提供虛擬貨幣相關服務。而未經相關部門依法依規同意，境內主體及其控制的境外主體亦不得在境外發行虛擬貨幣。

通知也規定，未經相關部門同意不得在境外發行掛鉤人民幣的穩定幣。國家發展改革委將會同相關部門嚴格管控虛擬貨幣「挖礦」活動，持續推動虛擬貨幣「挖礦」活動整治工作。而這些規定，在通知自發布日起即生效施行。

通知稱，近期，虛擬貨幣、現實世界資產（RWA）代幣化相關投機炒作活動時有發生，擾亂經濟金融秩序，危害民眾財產安全。為進一步防範及處置虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關風險，維護國家安全與社會穩定，所以制定這一通知規範。

通知首先明確虛擬貨幣、現實世界資產代幣化及相關業務活動本質屬性。通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分散式帳本或類似技術、以數位化形式存在等主要特點，不具法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

通知規定，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。在境內開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供資訊中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣相關金融產品交易等虛擬貨幣相關業務活動，涉嫌非法發售代幣票據、擅自公開發行證券、非法經營證券期貨、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。

它規定，境外單位和個人不得以任何形式向境內主體提供虛擬貨幣相關服務。它並規定，掛鉤法定貨幣的穩定幣在流通使用中變相履行了法定貨幣的部分功能。因此，未經相關部門依法依規同意，境內外任何單位及個人不得在境外發行掛鉤人民幣的穩定幣。

通知並規定，未經相關部門依法依規同意，境內主體及其控制的境外主體不得在境外發行虛擬貨幣。

至於現實世界資產代幣化的活動，通知認定它是使用加密技術及分散式帳本或類似技術，將資產的所有權、收益權等轉化為代幣（通證）或其他具有代幣（通證）特性的權益、債券憑證，並進行發行和交易的活動。因此它規定，在境內進行現實世界資產代幣化活動，以及提供有關中介、資訊科技服務等，涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營證券期貨業務、非法集資等非法金融活動，應予以禁止。

不過，也有但書，如果是經業務主管部門同意，依託特定金融基礎設施進行的相關業務活動，則予除外。但境外單位及個人仍不得以任何形式非法向境內主體提供現實世界資產代幣化相關服務。

通知並規定，金融機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供帳戶開立、資金劃轉和清算結算等服務，不得發行及銷售虛擬貨幣相關金融產品，不得將虛擬貨幣及相關金融產品納入抵質押品範圍，不得開展與虛擬貨幣相關的保險 業務或將虛擬貨幣納入保險責任範圍，如發現違規問題線索應及時向違規部門報告。

另金融機構也不得為未經同意的現實世界資產代幣化相關業務以及相關金融產品提供託管、清算結算等服務。相關中介機構、資訊科技服務機構不得為未經同意的現實世界資產代幣化相關業務以及相關金融產品提供中介、技術等服務。

通知也對網路企業進行規範，規定它們不得為虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關業務活動提供網路經營場所、商業展示、行銷宣傳、付費導流等服務，

一般企業、個體工商戶也被規定，在其註冊名稱及經營範圍中，都不得含有「虛擬貨幣」、「虛擬資產」、「加密貨幣 」、「加密資產」、「穩定幣」、「現實世界資產代幣化」、「RWA」等字樣或內容。

通知規定，國家發展改革委將會同相關部門嚴格管控虛擬貨幣「挖礦」活動，持續推動虛擬貨幣「挖礦」活動整治工作。而各省級人民政府對行政區域範圍內的「挖礦」整治工作負總責，必須按照國家發展改革委等部門《關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》，全面梳理排查並關停存量虛擬貨幣「挖礦」項目，嚴禁新增「挖礦」項目。

當發現虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關非法金融活動時，嚴肅追究相關單位和個人的法律責任，涉嫌犯罪的依法移送司法機關處理。公安部、中國人行等各部門以及審檢機關將依職責分工依法嚴厲打擊虛擬貨幣、現實世界資產代幣化相關詐騙、洗錢、非法經營、傳銷、非法集資等違法犯罪活動，以及以虛擬貨幣、現實世界資產代幣化等為噱頭化為犯罪活動。

通知並指出，任何單位及個人投資虛擬貨幣、現實世界資產代幣及相關金融產品，違反公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。