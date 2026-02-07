告王志安誹謗「非盲人」陳光誠求償210萬美元 10日開庭

我的頻道

中央社台北7日電
流亡美國的中國盲人維權律師陳光誠昨天宣布，他已向日本東京地方法院提起名譽侵權損害賠償訴訟，對象為前央視記者王志安，求償3.3億日圓（約210.5萬元），因為王志安造謠毀謗他不是盲人。該案已獲法院受理，將在10日開庭。

目前旅日的王志安2024年1月來台上網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」，形容台灣大選像場「秀」，稱「還有把殘疾人士推上去煽情的」，還擺出顫抖手勢模仿，被批嘲諷罹患罕見疾病的民進黨不分區立委被提名人陳俊翰，曾引發軒然大波與各界撻伐。其後，他被移民署廢止其入境許可，禁止5年內入台。

陳光誠6日在X平台宣布提告王志安後，迅速躍為海外華文社群最熱門話題，獲得多名流亡海外的中國民運與維權人士聲援與叫好。

截至發稿，王志安未正面回應，不過他在X平台發布兩盤水餃的照片，表示「沒準今後就喝西北風了，餃子再也吃不起了」。

陳光誠透過影片表示，2025年8月18日，王志安在其YouTube頻道發布「陳光誠到底是不是個盲人？」的影片，透過拼接片段、選擇性引用、概念偷換與推理跳躍等方式，得出一個結論：「陳光誠不是盲人，他眼睛好著呢」、「陳光誠沒有盲，是這個社會盲了」，並以此進一步否定他的人格、誠信與長期公共活動的正當性。

陳光誠說，相關影片持續在網路上傳播，並在評論區和社交平台上不斷被放大，固化演變為對他個人的標籤化指控與持續攻擊。

陳光誠說，「我沒有選擇在輿論場中自證清白，我讓子彈飛了5個月，讓時間沉澱事實，也讓社會看清：觀點可以爭論，立場可以不同，但王志安不但否定可被醫學驗證的事實，還進而一步步演繹，對我多方詆毀，已經越過了言論自由的邊界」。

1971年出生於山東省臨沂的陳光誠一歲罹患眼疾，卻因家貧未就醫而導致雙眼失明，18歲才讀小學。

據德國之聲，陳光誠因自學法律知識幫助村民、殘疾人士維護權益，被媒體譽為「赤腳律師」、「盲人律師」。2005年，他因為披露山東臨沂地區的暴力計畫生育遭到當地警方的軟禁，並於隔年被判處4年徒刑。

2010年陳光誠獲釋後，與妻子、女兒依然遭到軟禁。2012年4月，他與家人逃離家鄉、進入了北京的美國大使館；數週後陳光誠一家人離開中國，抵達美國。這一事件曾引起中美之間的外交風波。

流亡美國後，陳光誠繼續推動中國人權與宗教信仰自由。

