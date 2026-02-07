我的頻道

李文亮逝世6周年 其微博已成中國網友哭牆

米蘭冬奧／首輪失誤 谷愛淩仍晉級女子坡障決賽

74年前在台遭槍決 福州共諜林祥熹今回歸故里

中國新聞組／即時報導
共諜林祥熹的妹妹林祥儀在接到哥哥的骨灰後泣不成聲。（圖／取自福州日報微信公眾號）
1928年出生於福州的林祥熹，1950年受福建省台灣工委會指派，秘密潛赴台灣負責策反聯絡和情報搜集等「隱蔽戰線」任務，隨後於1951年被捕，隔年11月遭槍決，時年僅24歲。在「靈魂擺渡人」高雄左營祥和里里長劉德文協助下，林祥熹終於在2月7日這天魂歸故里。

據福州日報報導，去年，中國電視劇《沈默的榮耀》播出後引發廣泛反響，福州日報也推出「不能忘卻的名字」系列報導，講述以吳石為代表的中共「隱蔽戰線」故事。

福州日報稱，報導推出後，許多當年遭槍決的潛台共諜後人聯繫福州日報社，希望能接先人回家，其中就包括林祥熹的後人。

2025年10月底，在福州日報社協助下，林祥熹的家人聯繫上劉德文。在兩岸多方攜手下，2月7日一大早，劉德文從高雄機場啟程飛抵廈門，再驅車前往福州，將林祥熹骨灰送抵福州文林山革命陵園暫厝。

林祥熹的妹妹林祥儀在接到哥哥的骨灰後泣不成聲，撫摸著哥哥的骨灰罈說，「你終於回家了」。

根據「國家人權記憶庫」資料，林祥熹，福建林森人，福建私立勤工高級工業學校造船科畢業，因「中國共產黨福建人民政府台灣工作委員會李里光等案」被判刑，案發時24歲，為國軍陸軍第六軍搜索營上等兵。 

儘管林祥熹曾辯駁並未洩漏任何軍事情報，最終仍被以「意圖以非法之方法顛覆政府，而著手實行」遭處死刑，褫奪公權終身，於1952年11月25日由憲兵第八團於川端橋南端刑場（位於現新北市永和區中正橋下新店溪邊）執行槍決，行刑後交由極樂殯儀館被棺收殮。林祥熹留有遺書兩封，其中一封寫給其友人王博超與陳恩熙，另一封留給家人，並託付五舅陳則樁轉交給其母親，信中道盡其對於家人無盡的思念。

在高雄里長劉德文協助下，林祥熹終於在2月7日這天魂歸故里，家人跪接林祥熹的骨灰。...
