香港中風年輕化 18至55歲發病率20年飆升3成

示意圖。（取自123RF）

中風 已成香港 第四常見奪命死因，更是引致長期殘疾的主因。值得注意的是，香港不只中風增多，且呈年輕化趨勢，為此今年香港將增設一間中風中心。

香港醫院管理局稱，去年全港公立醫院共接收一萬九千宗中風個案，其中18至55歲的年輕中風發病率，20年間飆升三成，反映中風呈年輕化趨勢。

在香港，中風分為出血性和缺血性，其中缺血性中風是由於部分腦部供血不足所致，在急性中風中，八成半都屬缺血性中風。屯門醫院內科及老人科顧問醫生蔡立喬說，中風治療分為「靜脈溶栓治療」及「動脈內血栓移除手術」，醫生會針對病人的到診時間和臨床情況，決定採用哪一種治療方法，甚至會同時使用兩種方式。

香港醫管局總行政經理曾子充說，局方持續加強中風的治療服務，自2020年7月起，所有公立醫院急症室均可24小時安排提供「靜脈溶栓治療」。去年3月起，已有七間醫院提供24小時「動脈內血栓移除手術」。中風患者一年內的死亡率，已由2021年的24.6%降至去年的16.4%。

香港醫管局說，目前在屯門醫院及瑪麗醫院已設「中風中心」已於去年底通過大陸國家認證，今年內會籌備在威爾斯親王醫院設立香港第三間中風中心。