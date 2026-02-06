我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「蛋白質優先」？膳食纖維正成飲食新熱點

比特幣崩落7萬、摔向6萬美元 一舉粉碎8大迷思

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

中國新聞組／即時報導

BBC中文6日報導，2023年，香港一對情侶入住深圳一家酒店。三周後的某個晚上，男生Eric（化名）像往常一樣在一個社交頻道瀏覽色情內容，但影片開始沒多久，Eric整個人僵住了：影片裡那對走進房間、放下行李，之後發生親密行為的情侶，竟然就是他自己和女友。

BBC調查紀錄片《暗處的鏡頭》指出，Eric和女友所有親密時光都被隱藏在酒店房間裡的攝影機完整拍下，並上傳到網上供上千名登入使用的陌生人觀看，而Eric也是這個色情頻道的用戶之一。

BBC中文指出，「Eric不再只是中國針孔攝影色情產業的消費者，同時也成了受害者。」

30多歲的Eric說，他10多歲時就開始觀看偷拍影片，因為覺得偷拍影片有「寫實感」，不像傳統色情片那麼「造作」。不過，當他發現自己和女友Emily（化名）被偷拍、成為這類影片供應鏈的一環後，這種內容再也無法帶給他快感。他們非常害怕影片已經被同事或家人看到。

BBC中文指出，儘管在中國製作和散布色情內容屬非法行為，但類的「針孔攝像頭色情內容」在中國至少已存在十多年。

過去一兩年，這個問題在大陸社交媒體上越來越常被討論，許多人尤其是女性互相分享如何辨認隱藏得像鉛筆橡皮擦般細小的攝影機。有些人甚至會在酒店房間裡搭帳篷睡覺，以防遭偷拍。

供應鏈 香港

上一則

日本評價川習通話 警惕川普在4月訪中時傾向對中融合路線

下一則

成都搜救犬 「黑崽」遭偷狗賊誘殺 當成狗肉賣了

延伸閱讀

AI工作帶來移居潮 年輕人回流舊金山市區

AI工作帶來移居潮 年輕人回流舊金山市區
壓力日益嚴峻 香港學生聯會解散 68年歷史告終

壓力日益嚴峻 香港學生聯會解散 68年歷史告終
全球30知名大學尖子赴香港實習 探索灣區科創生態潛力

全球30知名大學尖子赴香港實習 探索灣區科創生態潛力
內地電動車進軍海外 看好香港橋頭堡 比亞迪、小鵬…進駐

內地電動車進軍海外 看好香港橋頭堡 比亞迪、小鵬…進駐

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺

駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺
1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心
涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕

涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕