我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普不歡迎移民追求美國夢

台奶茶UG Tea南加店挺過整改風波 回歸首日賣2400杯

湖北多家精神病院收編正常人騙醫保 傳遭禁錮淪奴隸

中國新聞組／即時報導
襄陽宏安精神病醫院住了不少老年人，他們中有的整天要坐在輪椅上。（取材自新京報）
襄陽宏安精神病醫院住了不少老年人，他們中有的整天要坐在輪椅上。（取材自新京報）

近期，湖北襄陽不少精神病院以「免費治療」的噱頭，將輕症者、老年人、甚至正常人收編進院，隨後通過虛構病情和診療項目，大肆套取醫保基金；在醫保人員檢查時再安排「假出院」，引起熱議。此外，不少醫院的住院待遇堪比電騙園區，病患遭禁錮淪為奴工，時常被掌摑、腳踢及強迫勞動等非人待遇，且出院無門，淪為醫院「搖錢樹」，甚至有人無法出院而輕生。

據新京報報導，在人口僅500萬左右的湖北襄陽市內，竟遍布20多家精神病院，密集程度被當地人形容為「跟牛肉麵館一樣」。據了解，當地多家精神病醫院都以「免費住院、免費接送」的旗號招攬病人，甚至組織員工下鄉「搶人」。多位村民因「免費」誘惑將患病家人送往精神病醫院。

據悉，這些醫院所以能維持「免費」，核心在於虛構診療項目。經查閱住院系統發現，一名病人90天的費用高達1.2萬元人民幣（約1700美元），其中西藥費僅500元，而「心理治療」、「行為矯正」等從未實施的項目卻占了6000多元。有醫護直言，每名病人每天能為醫院帶來約130元的醫保收益。

一名曾在其他精神病醫院做過護工的村民稱，襄陽一些精神病院每天基本也是按照這個數額從醫保套取資金，因而住院的病人越多，醫院就越賺錢，「一個月一個人套5000元，一年6萬元，100個病人就是600萬元，成本一年就賺回來了。」

所謂的「免費」代價是失去尊嚴與自由。報導說，在襄陽宏安醫院裡，許多住院者並無明顯精神異常。護士透露，不少人實為「輕症」或僅為戒酒，還有多名老人實為「養老」——因免費住院比養老院更划算。

更荒唐的是，在該院男病區的唯一護工竟被診斷為「酒精引起精神障礙」。該護工直言自己並無病，住院是為了配合醫院套取醫保資金。該護工表示，「住院帶上班，工資一樣拿，還管吃管住。」

而在宜昌夷陵康寧醫院，兩名保安同樣辦理了住院手續，平時在崗位值班，遇到醫保局檢查才回病房「裝病人」。

據報導，上述兩家醫院內曾多次發生醫護人員及護工對患者施暴，包括掌摑、腳踹甚至用水管抽打。

在宜昌夷陵康寧醫院，一名病患因與醫護人員頂嘴，就被綁在病床上將近一天一夜。據這名被綁的病人介紹，之前有多名病人都曾因不聽從醫護人員管理而被綁在床上，最久的綁了三天三夜。

此外，部分病人更被強迫承擔護工職責，負責刷鍋、打掃廁所，甚至要為其他病人換衣洗澡。而醫院為了留住「搖錢樹」，千方百計阻撓康復者出院。一名病人自述住院五年「如同坐牢」，更曾有住院者因為無法出院，最終因為絕望而自殺。

為了應對醫保部門每周的清點，宜昌夷陵康寧醫院發展出一套「躲貓貓」機制。醫院會為長期住院者定期辦理「假出院」，紙面上病人已離院，實則被藏匿或偽裝。

襄陽市官方3日為此成立專項工作聯合調查專班，除通報這件大規模弊案外，並強調3日即在全市展開地毯式清查，一旦查明相關問題，將依法從嚴、從速處理。

醫保 養老院

上一則

陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看

延伸閱讀

湖北襄陽多家精神病院招攬正常人住院 騙取醫保經費

湖北襄陽多家精神病院招攬正常人住院 騙取醫保經費
湖北公司團年宴來2000多人 188桌不夠 老闆：加開20桌

湖北公司團年宴來2000多人 188桌不夠 老闆：加開20桌
醫保大漲？ 仍有幾十萬加州人每月保費10美元或更低

醫保大漲？ 仍有幾十萬加州人每月保費10美元或更低
醫保大漲？仍有38萬加州人每月保費10元或更低

醫保大漲？仍有38萬加州人每月保費10元或更低

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30

超人氣

更多 >
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐