中國國會議員巴黎家中 被竊價值830萬珠寶

一名中國國會議員在巴黎被竊價值830萬美元珠寶。圖為巴黎警方街頭維持維安。（歐新社）

據法國TF1 電視台報道，一名中國高官夜間在巴黎西部市區遭搶劫，損失金額達數百萬歐元。

俄羅斯 新聞通訊社引述該報導稱，「30日凌晨，一名住在巴黎第16區的中國高官居成了一起搶劫案的受害者。」消息顯示，兩名劫匪在清晨時分潛入了這名官員的家中，搜查了住處並偷走了手錶、胸針以及幾件昂貴的珠寶首飾。根據警方消息人士訊息，損失金額在600至700萬歐元(約710萬至830萬美元)之間。

巴黎檢察院發消息表示，劫匪還襲擊這名正在熟睡的男子，導致他頭部受傷，但傷勢不嚴重。劫匪們離開後，受害者報警，隨後他被送往醫院。

報告也指出，沒有機密資料被竊取。巴黎檢察院目前正在調查這起案件。

但據法新社的報導則稱，巴黎檢察官週五表示，竊賊趁一名中國議員(lawmaker，國會議員)在巴黎家中熟睡時行竊，搶走了價值數百萬歐元的珠寶和奢侈品。檢察官辦公室表示，這起攻擊事件發生在周四晚至週五凌晨，地點位於巴黎高檔的第16區。警方在現場沒有發現強行闖入的跡象。

檢察官補充說，這位中國議員「在睡夢中遭到襲擊，並報告多件珠寶和奢侈品被盜」。警方消息人士稱，受害者聽到響聲後醒來，被竊賊擊中頭部，隨後竊賊逃走。

報導說，消息人士稱，嫌犯攜帶手錶、胸針和其他貴重物品逃竄，損失估計在600至700萬歐元之間。消息人士還補充說，一位中國的副手報稱有兩名竊賊涉案。

兩個報導中均未提及受害者的名字與確切的官銜，以及何以這名高官或議員住在巴黎，並擁有價格如此高昂的珠寶首飾。