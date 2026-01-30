中國整治學術不端 標榜「無痕撤稿」成為生意

我的頻道

中央社上海30日電

中國官方整治學術不端，問題論文紛紛撤稿，網上因此出現不少仲介，聲稱可以在協助撤下論文的同時，抹除撤稿的痕跡。有網友調侃：「過去忙著花錢發稿的人，現在又忙著花錢撤稿。」

澎湃新聞29日報導，中國的網路平台上出現不少相關仲介，他們聲稱需要撤刪的論文，多涉及代寫、代發，甚至可能已經被人檢舉為問題論文。而他們的服務，是在幫助撤掉論文的同時，抹除撤稿的痕跡，每篇價格則從人民幣1000元以內到2萬元（約2877美元）都有。

報導說，中國科技部去年11月會同有關部門，展開學術不端撤稿論文專項整治行動，聚焦中國學者在自然科學領域國際期刊撤稿論文，對涉嫌抄襲剽竊、虛構偽造數據或圖像、買賣論文、虛構同行評議專家及評議意見等行為，將嚴肅開展調查和處理。

論文撤稿的需求，已催生出隱秘的產業鏈。在中國的閒魚、淘寶小紅書等平台輸入「論文撤稿」、「無痕刪稿」等關鍵詞，可以檢索到不少以「論文無痕刪除」為主營業務的公司帳號。

不過，在諮詢過程中，多名仲介稱，「無痕撤稿」服務一般只針對中國國內期刊，而發表在國外期刊的SCI論文無法實現無痕。也有聲稱「可以試一下」，具體能否實現，則「與期刊編輯部有關」。

報導中引述的一名仲介說，他的機構已經做了8年，和每一個論文數據庫都有「關係」，「實現『無痕撤稿』是依靠『數據庫的內部渠道』，都能搞定」。90%的客戶只要求刪除知網（中國的學術論文網站）上的論文，因為工作單位只看知網，而要從知網撤稿的價錢也是最貴的。

聚焦論文撤稿現象研究的學者、黃岡師範學院外國語學院助教徐少雄說，他將「無痕撤稿」理解為：學術期刊在未發布正式撤稿聲明的情況下，直接將撤稿文獻從其官網及各類文獻數據庫（如知網、萬方等）中徹底移除的行為。

他認為，「無痕撤稿」可能導致問題文獻繼續被誤用，誤導後續研究。此外，普遍的「無痕撤稿」會掩蓋科研失信的真實規模及系統問題，應遵循國際學術界的普遍標準，明確禁止「無痕撤稿」。

