快訊

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

新疆雪豹襲擊遊客後 咬死35隻羊被捕獲

中央社台北30日電
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）
新疆富蘊縣可可托海景區23日罕見發生一隻雪豹襲擊遊客事件，造成一人受傷。據當地官方通報，28日又有雪豹出現並咬死35隻羊，昨天已被捕獲，初判與咬傷遊客是同一隻雪豹，將待天氣回暖後野放。

新華社報導，23日晚間，在新疆富蘊縣可可托海景區寶石溝附近，有遊客拍到疑似雪豹襲人的影片。經當地派出所核實，有一名遊客面部受傷，已轉移到醫院救治，目前沒有生命危險。

網傳多段影片顯示，一隻雪豹蹲坐在雪地上，旁邊躺著一人。隨後多人扶著一名女子離開，該女子雙手捂著面部，疑似面部頭髮或圍巾都沾染血跡，隨行人員稱「雪豹咬人」。

新疆富蘊縣林業和草原局30日通報，近日新疆富蘊縣可哥托海鎮塔拉特村區域發生滑雪遊客被雪豹咬傷事件後，28日該區域又有雪豹出現，並闖入一牧民羊圈中咬死35隻羊，咬傷5隻。

為防止再次發生雪豹傷人傷畜事件，根據新疆實施野生動物保護法的辦法規定，富蘊縣林草局組織專業人員制訂工作方案，根據雪豹習性，在牧民羊圈中安放誘捕籠，於29日9時許將再次返回羊圈進食的雪豹捕獲，並安全轉運至富蘊縣野生動物救助中心。

通報稱，經專業人員初步檢查判斷，該雪豹與近日咬傷滑雪遊客的雪豹為同一隻，是兩歲左右亞成體。據專家分析，該年齡段雪豹冬季野外獨立生存能力較弱，因山區積雪較厚，捕食困難，因此靠近人類活動區域覓食。

富蘊林草局表示，目前該雪豹健康狀況良好，未發現傷病情況。富蘊縣野生動物救助中心計畫待天氣轉暖後，經科學評估，適時放歸野外。

富蘊林草局最後提醒民眾和遊客，因冬季野生動物覓食困難，已多次在人類活動區域出現，請務必遵守安全提示，遇到野生動物注意保持距離並及時報警，確保人身安全。

中國應急管理部長臨時缺席會議 傳被帶走調查

