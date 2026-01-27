高市再談台灣有事撤僑 中外交部痛批：沒資格對台灣置喙

中國外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）

中日關係因日本 首相高市早苗 「台灣有事 」發言陷入緊張未解，高市26日受訪時再就台灣有事時的撤僑行動表示，日本如果無作為，日美同盟將會瓦解。對此，中國外交部27日痛批，「無論在歷史上、法律上，日本沒有任何資格對『中國台灣』置喙」，敦促日方停止在台灣問題上的操弄和妄動。

日經亞洲27日報導，高市26日在朝日電視台節目中，談到展開聯合行動撤離在台日本國民的可能性，「如果美軍遭受攻擊時，日本無所作為只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解」。

高市表示，如果台海發生緊急事態，日本需要前往營救在台灣的日本和美國公民，「我們會綜合判斷當地發生的事態，並在現行法律範圍內做出應對」。

據新華社報導，針對高市最新涉台表述，中國外交部發言人郭嘉昆27日在例行記者會上回應稱，日方有關言論再次暴露日本右翼勢力挑動對立、製造事端，借機推進「再軍事化」，挑戰戰後國際秩序的野心，這已經對地區和平穩定和中日關係政治基礎構成嚴重威脅，國際社會必須高度警惕、堅決抵制。

郭嘉昆表示，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。「我們再次敦促日方恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。」

高市去年11月7日在日本眾議院答辯時指，若「台灣有事」伴隨使用武力的情況，有可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發日中兩國外交爭端，並持續至今。