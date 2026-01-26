上海豫園馬年燈會登場 串聯外灘…首次突破傳統區域

圖為2026上海豫園燈會「舞馬踏福」燈組。記者謝守真／攝影

隨著農曆新年將至，26日迎來「臘八節」，俗話說「過了臘八就是年」。同日，2026上海豫園燈會亮燈，今年以「回家過年」為主線，首次突破傳統核心區域，串聯豫園、BFC外灘金融中心至外灘，打造「歷史—現代—未來」光影走廊。

上海市府新聞辦微信 公眾號「上海發布」指出，本屆燈會為期36天（豫園民俗藝術燈區除夕當日不亮燈），首次突破傳統核心區域，形成「六區一體」新格局，串聯起從豫園至BFC再至外灘的「歷史—現代—未來」光影敘事帶。

燈會核心區「豫園民俗藝術燈區」繼續圍繞《山海經》這個傳統經典IP，推出《山海奇豫記》第四季《曠野篇》，結合非遺燈彩技藝與數智光影藝術，呈現傳統文化與現代科技交融的視覺效果；黃金廣場三層巨型走馬燈、中心廣場盛唐六駿主燈組與九曲橋「馬躍星河」燈組打造可步入、可觸摸的沉浸式體驗。

科技互動同樣是亮點。九曲橋每日定時上演「數字光影流光奇旅」，遊客可通過手機召喚AI 神獸「胐胐」智能伴遊，體驗VR穿越、AI拍照與數字燈謎互動。BFC外灘金融中心自2月1日起推出宮燈旋轉木馬、國風燈影長廊及IP主題裝置，五樓江景露台「駉駉入夢」燈組成為潮流打卡地標。

上海證券報提到，此屆燈會不僅是文化盛宴，也是「一站式年味消費平台」，通過市集經濟、老字號創新與文創產品，激發節日經濟新活力。豫園舊校場路年味市集營造傳統年俗與現代生活交融的街區氛圍；BFC外灘楓徑則推出多場市集，包括1月31日至2月1日的「放輕鬆手作藝術節」新春版、2月7日至8日的「上海熱辣節」，以及大年初四至初七的新春煥新版外灘楓徑市集。

此外，燈會期間，每日晚間舉行「馬力全開·亮燈儀式」，結合鼓樂表演與非遺巡遊；小紅書與燈會聯合打造的「抓馬遊樂場」涵蓋抓馬機、機器人寫福字、摜蛋競技等互動遊戲，吸引全齡段參與。